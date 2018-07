Praktické tipy pro novou koupelnu

Jednou z nejdůležitějších místností domova je koupelna. Ta by měla odpovídat základním potřebám a zároveň splňovat všechna přání. Naplánovat koupelnu, každý její detail, není snadné. Proto si odborníci připravili zajímavé tipy na téma koupelny, zařizování a design.

"Před samotným plánováním koupelny je důležité se zamyslet, kolik lidí ji bude pravidelně užívat a zda jsou mezi nimi děti, starší nebo handicapované osoby, na jejichž speciální potřeby je třeba brát zřetel," upozorňuje Marcela Bínová, odbornice z oddělení Koupelny a sanita v projektových marketech Hornbach. Při plánování a zařizování je podstatné prostor přizpůsobit nabízeným možnostem. Zároveň lze použít některé triky, které malou koupelnu opticky zvětší, bezbariérovou zútulní, rodinnou koupelnu rozveselí a moderní oživí.

Velké triky pro malou koupelnu

Koupelnu opticky zvětší základní zařízení. Vybírejte vanu nebo sprchu s malými rozměry nebo rohovým řešením. Sprcha v úrovni podlahy zabrání optickým bariérám. Velká koupelnová zrcadla, zrcadlové skříňky a chytře umístěné světelné zdroje koupelnu opticky zvětší. Instalace praktického koupelnového nábytku v nikách poskytne více místa a úložného prostoru.

"Oblé tvary místnost zjemní a velkoformátové dlaždice ji opticky rozšíří. Použitím obkladových kamenů, mozaikových dlaždic nebo bordur místnost zvýrazníte a maximálně zhodnotíte prostor. Malé koupelně můžete dodat trochu přepychu aplikací kamenného koberce na stěnu," radí Marcela Bínová z Hornbachu a dodává: "V malém prostoru se vyvarujte příliš mnoha zbytečným věcem, ty celou koupelnu stísňují a navíc působí neuklizeným dojmem. Použijte nástěnné doplňky do koupelny jako držák mýdla, stojan na toaletní papír, armatury." Potažené stavební desky pomohou optimálně využít niky, ty můžete přesně přiříznout, nanést, popřípadě položit jako dlaždice.

Tipy pro bezbariérovou koupelnu

"Během plánování bezbariérové koupelny byste měli začít u dveří, jejich šířka musí být minimálně 90 cm a musí se otevírat ven nebo mohou být posuvné. Koupelna pro vozíčkáře by měla mít prostor o rozloze alespoň 150 x 150 cm, jakožto plochu pro otáčení. Pro nevozíčkáře stačí 120 x 120 cm. Umyvadlo je ideální volit ergonomicky tvarované, mělo by být dobře přístupné i v sedě, proto by pod ním měl být dostatek místa pro kolena a stehna. Montážní výška je individuální podle potřeby, běžně při použití v sedě činí 65 - 70 cm, při použití ve stoje asi 80 - 85 cm," vysvětluje odbornice z Hornbachu.

Sprcha v úrovni podlahy poskytuje svobodu se v koupelně pohybovat samostatně a díky sklápěcímu sedátku umožňuje sprchování v sedě. Vany jsou vhodné k relaxaci a terapeutickým účelům. Bezbariérová vana umožní téměř bezbariérový přístup. Dvířka z jednolitého bezpečnostní skla zasazená do vany se otevírají dovnitř a pak už je třeba překonat jen výšku 20 cm. Vysoce kvalitní odtok a přepad se po koupeli postarají o rychlý odtok vody v rozmezí asi 2 minut. Sklopné úchyty a sedátka v případě potřeby poslouží k nutnému přidržení nebo sednutí. Naprosto povinným vybavením bezbariérové koupelny je protiskluzová podlaha.

Radost z koupání v rodinné koupelně

Pokud jednu koupelnu používá celá rodina, je podstatné ji zařídit tak, aby si nikdo nepřekážel, Dvojité umyvadlo vytvoří dostatek místa k umývání. To těm nejmenším usnadní nízko postavené umyvadlo nebo stabilní nášlapná stolička. Koupelnová armatura se senzorovou technikou nebo armatura šetřící vodu zabrání přebytečnému plýtvání vody. WC nástavec se zápustnou automatikou nabízí praktické používání. U podlahové krytiny, i uvnitř sprchy nebo vany, byste neměli zapomenout na protiskluzový materiál nebo alespoň protiskluzové podložky.

"Sprchovou kabinu s horizontálně dělenými dveřmi oceníte především při sprchování dětí. Rodičovský díl se nachází mimo sprchu a vespod utěsněné sprchové dveře ochrání před stříkající vodou," doporučuje Marcela Bínová z Hornbachu a dodává, že zrcadlové skříňky a praktický koupelnový nábytek skýtají mnoho úložného prostoru. Pestrobarevné doplňky a barevné zdi vytvoří v koupelně radostně dětskou atmosféru. Pokud bude mít každý člen rodiny vlastní barvu, je riziko záměny ručníku, kartáčku nebo třeba houbičky, naprosto vyloučeno.

Nápady pro moderní koupelnu

"Pokud vám to prostor dovolí, vyberte si do koupelny prostornou sprchu v úrovni podlahy s rohovým vstupem nebo řešením niky. Sprchové panely s velkou hlavicí a masážní funkcí udělají z každého sprchování zážitek. Moderní sprchové žlaby s nepřímou osvětlovací funkcí dodají na efektu útulnosti. Parní sprcha spojuje funkčnost s wellnessem. O relaxaci se postará i vířívá vana," navrhuje Bínová z Hornbachu.

Volně postavená nebo skleněná vana na sebe svrhnou veškerou pozornost. Osvětlená LED armatura mění barvu podle teploty vody. Sprchový WC nástavec s dálkovým ovládáním, vyhřívaným sedátkem a ventilátorem přivádějící teplý vzduch se postarají o hygienické pohodlí. Designová topná tělesa jsou funkční a hezká. Sauna nebo infračervená kabina zabudovaná v koupelně je v moderní koupelně hotovou třešničkou na dortu.