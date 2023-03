Čechům se neřesti nevyhýbají, nejsou v tom sami

Jestliže se zaměříme na neřesti, nebo chcete-li nezdravé návyky až zlozvyky, zjistíme podle Eurostatu, že patříme k národům, jež za ně utrácejí nejvíce. I v rámci celé Evropské unie se v roce 2021 utrácelo o jedno procento více za neřesti než v roce předchozím. Ale není to jen náš problém. Neřesti jsou celosvětové téma. Určitě bez velkého přemýšlení najdete alespoň jeden neduh i ve svém životě.

Zlozvyky a neřesti mohou být pro život i osvěžující, jak ostatně dokazuje i citát jednoho z největší mužů americké historie, Abrahama Lincolna: "Mám zkušenost, že ti, kteří nemají žádné neřesti, mají velmi málo ctností." Když však alespoň některé neřesti omezíme či zcela odbouráme, v mnoha případech se to výrazně projeví na našem rozpočtu.

Nákupy všeho druhu

Pro někoho jsou nákupy nutností, pro jiné radostí. Problém však nastává, když se radost změní spíše v závislost. Díky internetu, na němž je denně až 78 % Čechů, a on-line platbám je nakupování jednodušší než kdy dřív. Podle údajů Českého statistického úřadu nakupuje prostřednictvím internetu 61 % osob starších 16 let, a to nejčastěji oblečení.

Výzkumy ukazují, že shopaholismus se projevuje především u žen, a to nutkavou potřebou stále nakupovat, nevynechat žádnou slevovou akci. Přitom nic z nakoupených věcí vlastně nepotřebují, ale zkrátka bez nich nemohou být. Zahraniční průzkumy naznačují, že 2-10 % dospělé populace mívá při nakupování určité nutkavé tendence. Bohužel, mnohdy jeden problém plodí druhý a lidé s chorobnou zálibou v nakupování často padají do dluhové propasti. Cesta ze začarovaného kruhu existuje, základem však je problém si připustit a následně podstoupit terapii.

Jak já ti závidím...

Tuto větu asi v životě vyřkne občas každý, většinou se jedná jen o nevinné prohlášení. Existují ale i výjimky. Říká se, že závist, tedy touha po něčem, co má někdo jiný, je typicky českou vlastností. Těžko to podložit nějakými důkazy, faktem však je, že závist působí jako jed. Dokonce byla zařazena již roku 600 mezi sedm smrtelných hříchů.

Psychologové obecně rozlišují mezi tzv. laskavou závistí, kdy někoho v jistém ohledu obdivujeme, a "zlovolnou závistí" přicházející v okamžiku, kdy se nám nelíbí, že druhý má něco jiného než my. Je-li závist neškodná, může působit i motivačně. Člověk se totiž začne více snažit, aby dosáhl podobného úspěchu jako jeho "protivník".

Chvilka na cigaretu

Přehnané sexuální touhy

Není nic zlého na tom, když máte rádi sex, ovšem i zde platí, že by to nemělo překročit únosnou mez. Velký sexuální apetit bývá často spojován s kreativními lidmi, vždyť kolik jen koluje historek o postelových hrátkách slavných spisovatelů, umělců a herců. Může to znít úsměvně, ale lidé trpící hypersexualitou, tedy skutečně psychickou poruchou, v tom až takovou zábavu nevidí. Závislost na sexu již zničila nejeden vztah, a to jak partnerský, tak například rodinný či pracovní.

Ačkoliv přesné statistiky nejsou k dispozici, dle odhadů se problém hypersexuality týká asi 5 % světové populace. Toto číslo představuje lidi, u nichž už se porucha rozjela naplno, ovšem těch, kteří potřebují k životu sex víc, než je běžné, je více. Nejde přitom o fyzickou záležitost, jak by se mohlo na první pohled zdát, nýbrž spíše psychickou. Pomoci mohou odborníci a důležitá je také komunikace mezi partnery.