Češi znovu objevují kouzlo krbů a krbových kamen. Mezi hlavní důvody patří zejména aktuálně výrazně vyšší náklady na vytápění elektřinou či plynem.

Koupě krbových kamen má svá pravidla, která je dobré dodržovat

Češi letos více kupují krby a krbová kamna, hlásí obchodníci napříč celou republikou. Krbová kamna ve verzi s teplovodním výměníkem zvládnou vytopit celý dům i ohrát vodu, často jsou brána jen jako sekundární zdroje tepla. Vysoké ceny za energie ale mnoho domácností letos přinutilo vyzkoušet i jiné zdroje než plyn či elektřinu.

Krb či krbová kamna patří k dominantám každého domu. Obvykle jsou v té největší místnosti v přízemí a v jejím středu, typicky v obývacím pokoji často integrovaném s kuchyní. A letos od podzimu evidují obchodníci výrazně vyšší poptávku než loni. Vyšší prodeje hlásí řetězec Mountfield, Mall.cz nebo výrobce kamen Haas+Sohn.

Jak ovšem vybrat "správný" krb či krbová kamna? Nejdůležitější je správně zvolený výkon, pořizovací cena by měla být až na druhém místě. Obecně se doporučuje 1 kW výkonu na 18 metrů krychlových vytápěné plochy, u izolovaných novostaveb může být výkon nižší. Nejlevnější krbová kamna stojí kolem pěti tisíc korun, na vytápění rodinného domu se ale nehodí. "Pořádná" kamna s výkonem kolem 10 kW stojí přibližně 20 tisíc korun.

Je dobré nezapomínat, že ideální místo pro krbová kamna musí být od stěn vzdálena alespoň 20 centimetrů (od hořlavých materiálů minimálně 80 cm) a boční a zadní stěna nesmí být obložena hořlavými materiály. Stejně jako podlaha kolem kamen - i ta musí být žáruvzdorná. Pod samotnými kamny rovněž nesmí být nainstalované podlahové vytápění.

Krby se více hodí coby sekundární zdroj tepla, zatímco krbová kamna je možné použít jako jediný zdroj vytápění v domě, je však třeba brát v úvahu, že vydrží topit maximálně čtyři hodiny, takže přes noc je nutné dřevo přikládat.

"Je třeba myslet také na to, že kamna budou produkovat spaliny, takže místo instalace musí být zvoleno i s ohledem na to, kudy bude možné spaliny bezpečně odvést do volného ovzduší," upozorňuje Pavel Mareček, ředitel výrobce a distributora komínů Almeva.

"Doporučujeme nezapomínat na dostatek vzduchu pro spalování, což lze řešit přívodem vzduchu potrubím z vnějšího prostředí, nebo lze brát vzduch z místnosti, kde ovšem musí být zajištěno její dostatečné provětrání," dodává Mareček.

V krbu se topí především tvrdým dřevem

V krbových kamnech nebo v krbu je dobré topit zejména tvrdým dřevem (buk, jasan, dub). Odborníci doporučují, aby dřevo bylo vyschlé alespoň rok, ideálně dva.

"V případě dřeva je zásadní, aby bylo co nejsušší. Jinak se spousta energie spotřebuje na odstranění vlhkosti. Dřevo je možné zakoupit již vysušené, ale skladování na vhodném místě se tak jako tak nevyhnete," upozorňuje Pavel Ulrich ze společnosti Almeva.

Spotřeba dřeva samozřejmě závisí na tom, jak moc intenzivně budete topit. "Obecně lze říci, že kamna s 80procentní účinností dávají z 1 kg dřeva spáleného za hodinu přibližně 3 kW výkonu. U kamen s výkonem 6 kW stačí pro dosažení požadovaného výkonu spálit dva kilogramy dřeva. Spotřeba dřeva tedy není nikterak velká, ale je nutné dodržovat doporučení výrobce kamen," dodává Ulrich.

U nových krbových kamen musíte myslet i na jejich připojení ke komínu - žádný komín není univerzální a jeho parametry je třeba vždy zohlednit s ohledem na výšku a jeho tah.

"Vždy se musí vyhodnotit, jaký typ spalinové cesty bude pro daný spotřebič nejvhodnější. V některých případech může vyhovět i stávající komín, ale ve většině případů se komíny musí vložkovat nebo nahrazovat takovými komíny, které budou splňovat nároky moderního spotřebiče," připomíná Pavel Mareček z firmy Almeva.

V případě komína s vložkou se musí vložka vyměnit vždy. Před uvedením nového spotřebiče do provozu nebo při jakémkoliv stavebním zásahu do komína je v každém případě nutné provést revizi spalinové cesty.