Česko opět drží Veganuary, již druhým rokem se zapojuje do Veggie Challenge

Odstartoval již druhý ročník Veggie Challenge - české obdoby známé výzvy Veganuary, kterou k nám v loňském roce přinesla organizace ProVeg. Jde o 30denní výzvu, do které se po celém světě přihlásilo již více než půl milionu osob a do prvního českého ročníku se v loňském roce přihlásilo více než 15 tisíc osob, které společně teoreticky ušetří až 11 tisíc zvířat a téměř 180 tisíc kg ekvivalentů CO 2 .

Oproti obdobným výzvám nabízí Veggie Challenge vlastní aplikaci, možnost zakoupit zvýhodněné starter kity plné veganských produktů a zajímavé soutěže. Na Veggie Challenge vlnu letos naskočí řetězce, jako je Lidl nebo Albert, ale také Starbucks nebo Costa Coffee.

Dle průzkumu z loňského dubna počet spotřebitelů a spotřebitelek, kteří nějakým způsobem omezují konzumaci živočišných produktů, od konce roku 2020 vzrostl o 10 %, přičemž 3 % z nich se stravují vegansky, 7 % vegetariánsky, 25 % flexitariánsky a 4 % jí z masa pouze ryby. Občasných konzumentů a konzumentek masa je aktuálně v Česku 25 %. Právě pro osoby, které s rostlinnou stravou začínají nebo chtějí omezit svou spotřebu živočišných produktů, je výzva jako dělaná.

"30denní výzva Veggie Challenge pomáhá účinně překonávat nejčastější bariéry, které lidem brání stravovat se více rostlinně. Během výzvy se účastnice a účastníci seznámí s nejnovějšími produkty a postupně budou dostávat také tipy na recepty a nejrůznější vzdělávací články," představuje Veggie Challenge manažerka kampaně Tereza Trávníčková.

Do kampaně se stejně jako v loňském roce zapojí mezinárodní i lokální výrobci rostlinných produktů a informovat o ní budou i vybrané retailové řetězce, včetně Lidlu, dm drogerie nebo řetězce Albert. "V Albertu se snažíme přinášet zákazníkům stále větší nabídku rostlinného stravování, ať se jedná o ovoce, zeleninu, luštěniny, rostlinné nápoje či alternativy masa. Naší specialitou jsou také již hotová vegetariánská a veganská jídla. Veggie Challenge bereme jako příležitost, jak povzbudit zákazníky k objevování skvělé chuti rostlin a jejich benefitů pro zdraví i přírodu. Ostatně zdraví a šetrnost k přírodě patří (spolu s podporou lokálních dodavatelů) mezi naše 3 základní pilíře. Proto nám zapojení do Veggie Challenge dává velký smysl," komentuje účast Tereza Tláskalová, Brand Communication Manager v Albert Česká republika.

Letošní ročník přináší mnoho novinek

Je všeobecně známé, že ve dvou a více se to lépe táhne. Jinak tomu nebude samozřejmě ani v případu Veggie Challenge. Každý, kdo se do ní rozhodne zapojit, najde potřebnou dávku motivace nejen na webu, ale také v moderované facebookové skupině a nově také v mobilní aplikaci. Výzva tak nemůže být snadnější. Kromě toho, že uživatelé a uživatelky v aplikaci najdou více než 100 veganských receptů, si do ní budou moci ukládat také své oblíbené recepty, vytvářet nákupní seznamy, získávat odměny za denní výzvy a sledovat, jak pozitivní dopad má jejich zapojení do výzvy.

Aktuální ročník je také spojen se soutěžemi o veganské starter kity, které lze však zakoupit také samostatně na PURO shopu. Balíček nabitý lahodnými rostlinnými produkty v hodnotě více než 1200 Kč je díky speciální akci dostupný za zvýhodněnou cenu 799 Kč s možností další slevy pro účastníky a účastnice Veggie Challenge.

Do propagace Veggie Challenge se zapojí také mnoho českých restaurací, včetně řetězců rychlého občerstvení. Při objednání rostlinného jídla se mohou strávníci a strávnice zařadit do slosování o Veggie Challenge starter kity. "Tato spolupráce je dalším krokem našeho úsilí podpořit iniciativy šetrné k přírodě. Sami neustále objevujeme a zkoumáme nová škálovatelná řešení, která zajistí, že planetě vrátíme více, než si od ní bereme, což je součást našich dlouhodobých ambicí stát se zdrojově pozitivní společností," uvádí Michal Holotík, Marketing Senior Manager Starbucks CZ/SK.

Pro zdraví, zvířata i životní prostředí

Správně sestavená a vyvážená veganská strava je nejen bezpečná, ale může též pomoci při prevenci či léčbě některých nemocí. Má vliv na redukci hmotnosti, cholesterolu, reguluje krevní tlak i hladinu cukru v krvi. "Rostlinná strava bohatá na celistvé potraviny nabízí celou řadu benefitů. Pro zdraví je zajímavý především vysoký obsah vlákniny, která prospívá našemu srdci, imunitě i mozku, a pak také vysoký obsah antioxidantů, které nás zase chrání před reaktivními látkami z prostředí. Obohacením stravy o celistvé rostlinné potraviny si tak dopřejete i pěknou dávku zdraví prospěšných a ochranných látek," říká nutriční terapeutka Mgr. Veronika Baťová.

Stále větší množství především mladších osob si je vědomo souvislosti naší stravy a klimatické krize, a proto omezuje spotřebu živočišných produktů. Průmyslová živočišná výroba je zodpovědná za nejméně 14,5 % celosvětových emisí skleníkových plynů a způsobuje významnou degradaci životního prostředí od ztráty biodiverzity až po odlesňování. Přechod na rostlinnou stravu je tak spolu s omezováním plýtvání jídlem jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zmírnit svůj dopad na klima. "Živočišná výroba je také klíčovým hráčem ve zvyšování spotřeby vody. Rostliny potřebují vodu ke svému růstu a produkce masa vyžaduje, aby zvířata nejdříve snědla velké množství rostlin. Pokud se zapojíte do Veggie Challenge, po dobu 30 dnů na rostlinné stravě můžete potenciálně ušetřit až 39 000 litrů vody," popisuje manažerka kampaně Tereza Trávníčková.

Velkou motivací k zapojení mohou být i životy zvířat. Každý, kdo se rozhodne pro snížení konzumace (či úplné vyloučení) živočišných produktů, zejména masa, ale také mléčných výrobků a vajec, přispěje k menší poptávce po těchto produktech a následnému snížení zbytečného utrpení a umírání zvířat v budoucnosti. Výpočty pro vegetariánskou a veganskou stravu zahrnují ušetření přibližně 1,8 suchozemských zvířat po dobu 30 dnů. Čistě rostlinná strava tak může potenciálně ušetřit životy až 200 suchozemských živočichů za 10 let.