Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře celoročně zpřístupnil i vnitřní balkony

Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře loni navštívilo přes 324 tisíc turistů, meziročně o 4,7 procenta méně. Jedním z důvodů poklesu návštěvnosti mohlo být sloučení vstupného do přízemí chrámu, na vnitřní balkony neboli empory a do kaple Božího těla. Díky této změně jsou však vnitřní balkony celoročně přístupné, dříve byly otevřeny jen od dubna do října, informovala Julie Němcová z Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora.

"Přestože se jedná o mírný pokles oproti roku 2017, je potěšující, že téměř polovina návštěvníků díky zjednodušení vstupného využila rozšíření návštěvního okruhu a vystoupala také na empory," uvedla Němcová.

S jednou vstupenkou lze od loňské sezony navštívit nejen přízemí a kapli Božího těla vedle chrámu, ale právě také empory, z nichž si může návštěvník prohlédnout chrám z ptačí perspektivy. Loni je díky sjednocenému vstupnému navštívilo 48 procent všech návštěvníků chrámu, zatímco v roce 2017 to bylo 11 procent. Kapli Božího těla si loni prohlédlo téměř 47 tisíc lidí, o osm procent více než předloni.

"Z dalších památek, které zpřístupňuje Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora veřejnosti sezonně, navštívilo například kostel svatého Jakuba 42 800 turistů, stejně jako v roce 2017. Kostel Panny Marie Na Náměti v letních měsících navštívilo 2400 lidí, tedy o 57 procent více než v předchozím roce," dodala Němcová.

Stavba pětilodního chrámu svaté Barbory začala roku 1388 a jejím prvním architektem byl pravděpodobně Jan Parléř. Po husitských válkách stavba ustrnula, znovu se začalo budovat v polovině 16. století a dokončena byla až počátkem 20. století. Mezi jejími staviteli byli Matyáš Rejsek a Benedikt Rejt. Chrám budovaný po vzoru francouzských katedrál je velmi zdobný, v interiéru se zachovala jedinečná galerie pozdně gotických a renesančních maleb z 15. století.