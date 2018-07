Císařský palác Schönbrunn navštívil loni rekordní počet turistů

Schönbrunn loni zaznamenal nový rekord návštěvnosti. Cestu si do vídeňského císařského zámku našlo v roce 2017 na 3,8 milionu turistů, meziročně o 2,1 procenta více. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil provozovatel zámku SKB. Šlo o nejvyšší počet návštěvníků od založení SKB v roce 1992. Schönbrunn patří mezi nejoblíbenější turistické atrakce Rakouska, k čemuž loni přispěly i oslavy 300 let od narození císařovny Marie Terezie.

Schönbrunn byl postaven v polovině 17. století a v 18. století se rozšířil do velkolepého sídla s více než 1400 pokoji. Až do konce první světové války byl centrem kulturního a politického života.

SKB provozuje také další objekty, jako císařské apartmány, muzeum císařovny Sisi a sbírky stříbra a nábytku v paláci Hofburg, bývalém zimním sídle císařské rodiny. Loni ze vstupného, které se na celkových příjmech podílí dvěma třetinami, a pronájmů získal 61 milionů eur (1,6 miliardy Kč), o deset procent více než v předchozím roce. SB chystá mimo jiné úpravu přístupu k zámku, vznikne nové příjezdové centrum a autobusové parkoviště.