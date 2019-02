Fotograf zdokumentoval pouť vozíčkáře do Španělska. Nyní bude výstava

Pouť do slavného Santiaga de Compostela lze vykonat i na vozíčku. Ukázal to Jan Dušek, který trpí roztroušenou sklerózou a na invalidním vozíku se vydal na slavné poutní místo, aby tam poprosil o zpomalení vývoje nemoci. Jeho pouť obrazově zaznamenal fotograf Petr Hirsch, výstava fotografií nazvaná Camino na kolečkách, na vozíku život nekončí bude slavnostně zahájena 7. února v Loretě Rumburk. Sdělila to mluvčí Lorety Rumburk Klára Magrová.

Dušek trpí progresivní formou roztroušené sklerózy. Na cestu dlouhou 640 kilometrů se vydal 10. května 2017 se svým devítiletým synem a přáteli. Do cíle dorazil 13. června téhož roku. Jeho cestu natočila i režisérka Eva Toulová s kameramanem Tomášem Lénárdem v dokumentu Camino na kolečkách, který má ukázat, že si lze plnit sny i v těžké životní situaci a že na vozíku život nekončí.

Vernisáž bude ve čtvrtek v 17.00, o nevšední pouti budou Dušek a Hirsch posléze vyprávět v přednáškovém sále Městské knihovny Rumburk, kde se budou promítat i záběry z dokumentu. Výstava potrvá do 30. března, navštívit ji lze od úterka do soboty mezi 9.00 a 16.00. Vstupné je 60 korun, snížené vstupné 40 Kč.

Loretánskou kapli Panny Marie v Rumburku postavil v letech 1704 až 1709 stavitel Jan Lukas Hildebrandt. Je přesnou kopií italského originálu a nejsevernější loretou v Evropě.