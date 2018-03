Holešov zrekonstruuje přístupový most do zámku

Radnice v Holešově letos zrekonstruuje přístupový most do zámku. Práce přijdou na necelých sedm milionů korun, začnou pravděpodobně na jaře. Předloni byl pod současnou mostní konstrukcí vedoucí přes bývalý vodní příkop objeven původní most ze 17. století, který patří mezi pět nejstarších na Moravě. "Jeho renesanční a barokní klenby čeká stabilizace a oprava," řekl starosta Rudolf Seifert (TOP 09).

"Asi největší komplikací pro tuto stavbu je hnízdění vrápenců, což je druh netopýra. Musíme počkat do té doby, než opustí hnízda a vyletí. V tu dobu jsme schopni vejít do těch kleneb. Budeme samozřejmě jednat i s ochranáři těchto zvířat, tak, abychom nikomu neublížili," uvedl starosta.

Detaily stavebních prací radnice konzultuje také s památkáři. Podle Seiferta je totiž důležité nejen zachování funkčnosti mostu, ale také jeho památkové hodnoty. Stavba s sebou pravděpodobně přinese omezení pro návštěvníky zámku. "Když se budou dělat povrchy nebo podobné věci, jsme schopni lidi do zámku dovést zezadu ze zahrady," dodal Seifert.

Nedávno objevený most je ve velmi dobrém, prakticky neporušeném stavu. Límec mostu z kamene a cihel je dobře dochovaný, stejně jako klenby obou oblouků. Podařilo se je odkrýt po podkopání jižní strany mostu. Z původního mostu bylo před lety při jeho přestavění odstraněno zábradlí a povrch mostovky.

Renesanční zámek byl v Holešově postaven v roce 1574 na místě někdejší gotické tvrze z 15. století, jejíž část se na zámku dodnes zachovala. Na konci třicetileté války v roce 1643 zámek vyplenili a vypálili Švédi. V takovém stavu jej v roce 1651 koupil Jan hrabě z Rottalu, který si objednal jeho přestavbu v duchu raného baroka. Dokončena byla před rokem 1674.

Poslední závažnější stavební změny na zámku spadají do období pozdního klasicismu, tedy do poloviny 19. století. V roce 1948 byl zámek znárodněn, v roce 1992 ho v restituci získala soukromá majitelka. Holešovská radnice ho od ní koupila v roce 2005 za 13,4 milionu korun. Od té doby bylo do jeho oprav investováno přes 300 milionů Kč, asi třetina z této částky pocházela z dotací.

Město postupně opravilo a otevřelo sklepení, přízemí a první patro zámku. Rekonstrukce se dále dočkalo nádvoří, fasády a částečně i zahrada. Na zámku se pořádají výstavy a koncerty, nádvoří a zahrada slouží k různým akcím včetně festivalů.