Hotovky v batohu nejsou přežitek

Sbalit si kufr na dovolenou, to je kolikrát věda. A pokud do něj chcete navíc nacpat nějaké to jídlo, problém se zdvojnásobuje. A přitom zavazadlo vypadá pořád menší a menší...

Doby, kdy Češi vyráželi s nákladem smažených řízků a krajíci chleba, jsou nenávratně pryč. Stále více a častěji se můžeme dovolit obědvat či večeřet v restauracích i v zahraničí. Navíc pokud si někdo zaplatí all inclusive, nemusí se o jídlo starat vůbec.

Jenže jsou situace, kdy prostě pro jídlo do svého batohu sáhnout musíte. Třeba někde uprostřed hor. Nebo brzy ráno, kdy jsou ještě obchody zavřené. Na cesty jsou jasná volba trvanlivé potraviny, které dlouho vydrží. "Úplně vyhnout by se lidé měli převážení syrového masa, vajec nebo mléčných výrobků. Stačí pár hodin v teple a namnoží se v nich nebezpeční mikrobi. Ani už zmíněné řízky nebo tousty v igelitových sáčcích nejsou zrovna ideální, protože se zapaří a rychle se kazí. Také šunka nebo měkké sýry nesnáší delší cestování dobře, a to bez ohledu na datum spotřeby. To je směrodatné jen při uchovávání v chladu, ne v tašce v autě," vysvětluje Vojtěch Čambala, ředitel kvality a vývoje společnosti Hamé.

Mezi oblíbené stálice patří už tradičně masové konzervy a paštiky. Tedy jídla, která v obalu vydrží téměř "všechno". "Jejich odbyt v letních měsících stoupá až o třetinu," potvrzuje trend odborník na kvalitu potravin Jiří Mikyska z Hamé.

Novinkou jsou i hotová jídla v plastových obalech, do kterých se dá dostat mnohem snadněji než do plechových konzerv. Stačí dát na tři minuty do mikrovlnky. Tu dnes běžně najdete v kempech, chatkách i apartmánech v hotelích, ušetříte díky tomu cenný čas, který pak můžete věnovat krásám okolí.

Ať již v klasickém plechovém obalu, nebo v lehčím hliníkovém, tyto produkty jsou mimořádně odolné a díky způsobu jejich výroby dokážou bez újmy na jejich kvalitě přečkat i dost nešetrné zacházení. Nevadí jim teplo, nenavlhnou, a pokud je nespotřebujete, doba minimální trvanlivosti je obvykle tři nebo čtyři roky. "Trvanlivě balené výrobky, a zvlášť konzervy, bez problémů přečkají i delší cestu autem. Neměli bychom je jen nechávat na přímém slunci. Na etiketách našich výrobků uvádíme, že by se měly skladovat v teplotách 0 až 28° C, ale třeba klasické plechové či hliníkové konzervy do otevření bez problémů vydrží i teploty přes třicet stupňů. Tato teplotní i mechanická odolnost je velkou výhodou těchto klasických plechovek, potvrzuje Čambala ze společnosti Hamé.

Rychlý oběd nebo večeři zajistí také různé rybí konzervy jako tuňák či sardinky a také rozličné omáčky na těstoviny. Na konzervách najdete datum minimální trvanlivosti, tedy dobu, po kterou si výrobek zachová původní kvalitu. "To ale neznamená, že ihned po uplynutí tohoto času je jídlo zkažené. Po tuto dobu výrobce garantuje zachování původní chuti a výživových vlastností výrobku. Nejde totiž o datum spotřeby, což je zcela jiný údaj," upozorňuje Mikyska.