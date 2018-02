Lázně Luhačovice otevřely hotel, chystají revitalizaci kolonády

Lázně Luhačovice otevřely nový hotel Riviera, který vznikl rozšířením a modernizací stejnojmenného penzionu. Letos začne také revitalizace lázeňské kolonády a haly Vincetka. Chystá se i revitalizace kulturní památky areálu Vodoléčebného ústavu s plovárnou, řekl generální ředitel lázní Eduard Bláha.

V tříhvězdičkovém hotelu Riviera je nyní 73 lůžek, původní kapacita penzionu byla 46 lůžek. K původní budově z roku 1928 s dvoupodlažní přístavbou ze 70. let minulého století byla dostavěna dvě patra. Práce si vyžádaly 43 milionů korun. "Objekt jsme otevřeli minulý týden, je v takovém záběhu. Plné vytížení se očekává v jarních měsících," řekl ředitel hotelů společnosti Vladan Černý.

Lázně nyní také za 25 milionů korun rekonstruují části hotelu Palace. Restaurace bude mít nové povrchy, počítá se s novými židlemi a repasí stolů, v plánu je i rekonstrukce sociálního zařízení. V prostoru kavárny vznikne druhá restaurace, součástí projektu je i obnova vstupní haly.

V březnu či dubnu by měla začít dlouho chystaná revitalizace kolonády a haly Vincentka. Práce potrvají asi rok a čtvrt, budou stát přes 100 milionů korun, z toho asi 98 milionů korun pokryje evropská dotace. "V současné době jsme ve fázi výběru zhotovitele, tendr proběhl a čekáme na schválení ze strany úřadů," uvedl Bláha. Práce uzavřou kolonádu i halu, rozlehlý lázeňský park však bude nadále přístupný.

Podoba kolonády ani haly se výrazně nezmění. "Jsou to památkové objekty jsme limitovaní v tom, jak se bude měnit jejich tvář. Bude to kompletní rekonstrukce a záchrana, nejde jen o to vyměnit dlažbu, která je poničená, díky pramenům jsou i vnitřní kovové konstrukce problematické, ty se kompletně obnoví. Budou tam velké restaurátorské práce uvnitř haly Vincentka, ta by měla být historizující, a přitom velmi moderní, protože se v horní galerii má vytvořit nová interaktivní expozice vzniku současné léčivé vody z prapůvodně mořských vod," uvedl Bláha. Počítá se také se zpřístupněním pítka pramene Amandka.

Lázně chystají i revitalizaci areálu Vodoléčebného ústavu s plovárnou, který vznikl podle návrhu slovenského architekta Dušana Jurkoviče. Areál dlouhodobě chátrá, lázně jej nabízely k prodeji, kupec se však nenašel. Nejprve by tam mělo vzniknout muzeum skladatele Leoše Janáčka, který v lázeňském městě často pobýval, a Jurkoviče, jehož stavby ovlivnily vzhled Luhačovic. Později by se muzejní část měla zmenšit a měl by vzniknout uzavřený ubytovací komplex s vnitřními a venkovními bazény. Revitalizace si podle odhadů vyžádá 110 milionů korun, evropská dotace by měla činit 73 milionů korun, práce mají začít nejdříve příští rok.