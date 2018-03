Lodě na Máchově jezeře vyplují už o Velikonocích. Pokud zmizí led

Regata Máchovo jezero připravuje svou flotilu na letní turistickou sezonu. Plavební sezonu chce zahájit už o Velikonocích. V posledních letech vyplouvaly lodě kvůli úpravám na jezeře a nedostatku vody mnohem později. Letos je vody dostatek, jen musí včas roztát led, jehož síla v některých místech dosahuje bezmála 20 centimetrů.

Regata Máchovo jezero provozuje na jezeru lodní dopravu, Hlavní pláž a pláž Klůček a také Autokemp Klůček. Zaměstnává devět lidí, v létě až 45. Výletní flotila na Máchově jezeře má čtyři lodě, které v sezoně přepraví kolem 40 tisíc turistů. Ty největší - sedmdesátitunový Máj a 32 tun vážící Racek - zůstali i v letošních silných mrazech na vodě. "Dostat je na sucho by bylo finančně, časově i prostorově náročné," uvedl Vladimír Reichert, ředitel společnosti Regata Máchovo jezero. Dvě menší - Hynek a Jarmila - jsou před mrazem ukryté v bezpečí v loděnici.

"Plánujeme, že vyplujeme s Hynkem, to je jedna z těch malých lodí, vejde se na ni až 70 osob," doplnil Reichertův zástupce Karel Málek. Nemá podle něj smysl vyplout hned na začátku sezony s největším Rackem, kam se vejde až 160 lidí. Příprava lodi je náročnější, navíc má dva motory, a tudíž i náklady na provoz jsou výrazně vyšší. Lodní doprava už by pak podle Málka měla být na jezeře v provozu i v dalších dnech. "Záležet bude na počasí, když není pěkně, nemá to smysl. Jezdíme také na objednávku," dodal.

Máchovo jezero - kdysi Velký rybník, o jehož vznik se před více než 650 lety zasloužil Karel IV., je jediným místem v Libereckém kraji, kde mohou plout velké výletní lodě. Historie lodní dopravy sahá do roku 1920, kdy jezero začal brázdit malý dýmající parník Greif. Nejstarší lodí současné flotily je Jarmila alias Marie z roku 1924, která pochází z Hamburku. Naopak nejmladší je Racek vyrobený v Budapešti v roce 1966. Regata nabízí vyhlídkové okružní jízdy, zajišťuje ale i pravidelnou dopravu. Kolem jezera je sedm zastávek.