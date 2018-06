Moravskoslezský kraj má aplikace o rozhlednách a koupalištích

Moravskoslezský kraj spustil dvě nové aplikace, které mají lidem usnadnit výběr koupališť nebo je zavést na zajímavé rozhledny v regionu. Aplikace pro kraj vyvíjí zaměstnanec úřadu Radim Fojtík a k dispozici je jich už celkem šest, řekla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Aplikace jsou bezplatné a není nutné je instalovat. Dostupné jsou na krajském webu. Využívají aplikaci Story Maps, která umožňuje spojit mapy s textem, obrázky a multimédii. Aplikace Koupaliště zahrnuje 52 veřejných bazénů, ale také 22 přírodních vodních ploch v kraji. "Smyslem aplikace je spojit jednotlivá koupaliště s mapou. Lidé tak ve svém mobilu nebo tabletu vidí fotografii místa ke koupání, dočtou se základní informace a mohou se prokliknout k webovým stránkám, kde se dozvědí otevírací dobu i ceník koupaliště. U vodních ploch jsou k dispozici odkazy informující o kvalitě vody v dané lokalitě, což je určitě velmi užitečné," uvedl náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Druhá mapová aplikace Rozhledny nabízí přehled míst v Moravskoslezském kraji, která mají zajímavou vyhlídku. Turisté se dozví i zajímavosti o samotných rozhlednách, například jejich výšku či počet schodů. "Je to pro mě velká výzva. Příprava aplikací je čím dál náročnější. Kupříkladu vím, že do aplikace o koupalištích ještě budu nějaká místa doplňovat. Ale baví mě to čím dál více, poznávám další a další místa Moravskoslezského kraje," uvedl autor aplikací Fojtík.

Předchozí aplikace se zaměřují na autokempy, regionální pivovary, památky či otevřené chrámy, které jsou zařazeny do stejnojmenného projektu, který druhým rokem umožňuje lidem navštívit zpřístupněné sakrální památky regionu, v nichž navíc funguje průvodcovská služba.