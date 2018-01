Muzeum ukazuje nálezy amatérských hledačů pokladů

Žatecké muzeum vystavuje nálezy, které předali archeologům amatérští hledači pokladů. Pomocí detektoru kovů bronzové úlomky, spony či kopí objevili u Podbořan a odevzdali je odborníkům. Řada předmětů má už svůj příběh a pomohla rozšířit pohled historiků na pravěké osídlení regionu. V lednu zahájenou výstavu bude moci veřejnost navštívit až do konce roku.

Výrazným impulzem pro veřejné představení nálezů bylo především odevzdání bronzového depotu (hromadného nálezu) z Vroutku. "Soubor předmětů je z mladší doby bronzové, převažují v něm zlomky bronzových srpů, je tam i pokroucený plechový náramek," řekl archeolog žateckého muzea Petr Holodňák.

Mezi vystavenými předměty jsou také dvě bronzová kopí, dýka, bronzové spony nebo stříbrná mince římského císaře Commoda z druhého století našeho letopočtu. Časové rozpětí nálezů je široké, od starší doby bronzové až do doby římské.

Nálezy nasbírali hledači v regionu v posledních čtyřech letech. "Je to takové poděkování amatérským archeologům, kteří jsou schopni a ochotni s námi spolupracovat, to znamená, že nález ohlásí, předají do sbírek muzea s nejpřesnějšími nálezovými okolnostmi," uvedl Holodňák.

Místo nálezů, přesné uložení předmětu, sousedství s jinými předměty, to všechno má pro archeology podle Holodňáka velký význam. "Tyto cenné informace mohou obohatit nebo dokonce pozměnit pohled na pravěké osídlení například jižního Podbořanska. Při záchraně kulturního dědictví je tak důležité předměty nejen předat, ale také zdokumentovat průběh nálezu," řekl Holodňák.