Nadšenci opravili starý služební vagón, zdobí expozici v Lupěném

Vysloužilý služební vagon, který se používal u nákladních vlaků nebo poskytoval zázemí posunovačům, díky usilovné práci nadšenců a studentů ze Zábřehu na Šumpersku neskončil ve šrotu, ale zaujal dnes čestné místo v železničním skanzenu v nedaleké obci Lupěné. Zrekonstruovaný služební vagon tam byl převezen ze zábřežského nádraží.

Správce skanzenu Miroslav Karafiát řekl, že služební vagon před časem nabídla k prodeji společnost ČD Cargo. Zábřežská radnice jej loni koupila a svěřila do správy skanzenu, aby obohatila jeho sbírku. Vagon s označením Daa-k 30 54 940 7 182-5, který váží 12,5 tuny a má dvě nápravy, poté několik měsíců rekonstruovali studenti Vysoké odborné školy a Střední školy automobilní Zábřeh. "Ještě je třeba vylepšit vnitřek vagonu, kde plánujeme zřídit občerstvení a malé muzeum. Do konce roku by to mělo být hotové," uvedl Karafiát.

Transport opraveného vagonu do skanzenu v Lupěném dnes zabral čtyři hodiny. Vagon nejel po kolejích, ale byl naložen na návěs. V Lupěném pak byl zařazen za historickou parní lokomotivu. Služební vagon byl vyroben v roce 1950 a sloužil k přepravě lehkého nákladu na manipulačních vlacích i jako zázemí posunovacích čet. Jeho součástí je otevřená nástupní plošina. Ve vagonu je obytný prostor s toaletou a kamny na tuhá paliva.

Železniční skanzen byl vybudován na náspu bývalé železniční trati mezi Lupěným a Hněvkovem u Zábřehu. Jeho exponáty odkazují na bohatou historii zdejší železnice. Hlavním lákadlem pro návštěvníky je historická parní lokomotiva řady 317.

Železniční skanzen navazuje na vybudování cyklostezky na opuštěném tělese dráhy v úseku Hněvkov - Lupěné, jejíž stavba byla dokončena v listopadu 2011. "Exponáty železničního skanzenu jsou součástí naučné stezky o pěti zastaveních, které jsou tematicky zaměřeny na historii krajiny, neživé a živé organismy i na historii a současnost železnice v tomto úseku trati. Tyto exponáty byly získány z rušených železničních stanic, parní lokomotiva z bývalého železničního depa," řekla mluvčí zábřežské radnice Lucie Mahdalová.