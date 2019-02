Nová kniha radí, jak se toulat „s dětmi v báglu" po Rakousku.

Pokud patříte mezi rodiče - cestovatele, kteří nevydrží sedět na jednom místě a aktivně vyhledáváte příležitosti k nejrůznějším výletům s dětmi do přírody, rozhodně si nenechte ujít novou publikaci Toulky s dětmi v báglu - Rakouské Alpy a okolí. V tuto chvíli je v předstihu k zakoupení na Hithitu.

Neobvyklý průvodce volně navazuje na první knihu Toulky s dětmi v báglu, jenž je věnovaná výletům s malými dětmi po Českosaskému Švýcarsku a okolí. Autorkou obou průvodců je maminka dvou malých dětí, Jana Červenková, která stojí i za blogem sdetmivbaglu.cz, kde pravidelně sepisuje tipy na zajímavé výlety v Čechách i zahraničí.

A jak to vše vzniklo? "Hlavním motivem k pobytu venku bylo před lety astma mého malého syna. Měli jsme jet na šest týdnů do ozdravovny, ale já se nakonec rozhodla, že to vezmu do svých vlastních rukou a budu s dětmi prostě co nejvíce na čerstvém vzduchu, a to celoročně," říká s úsměvem Jana.

S novou publikací, která se věnuje cestování po rakouských Alpách, Janě pomáhali i další rodiče milující výlety do přírody. "Ráda bych přinesla nejen rodinám s dětmi pořádnou dávku inspirace a usnadnila jim plánování dovolené v nádherném prostředí rakouských Alp. A protože je v Alpách neodolatelných míst nespočet a jeden člověk na to nestačí, rozhodla jsem se, že tentokrát přizvu do svého průvodce i další rodiče. Zapojilo se jich víc než dvacet a z výsledku jsem nadšena," popisuje vznik novinky Jana.

Knížka s názvem Toulky s dětmi v báglu - Rakouské Alpy a okolí by měla sloužit především jako pomocná ruka při plánování dovolené s malými dětmi. "Mým cílem není detailně informovat o geografických faktech, ale především inspirovat a nalákat na zajímavá místa, tak aby dovolená s dětmi byla naprosto jedinečná. Rodiče v průvodci najdou praktické informace z pohledu rodičů - třeba jestli je trasa sjízdná s kočárkem, jestli cestou narazí třeba na hřiště či možnost osvěžit se apod. Rozhodně nechci pokrýt všechna místa v Rakousku. Jde mi především o to předat dál tipy na to, co jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Osobní zkušenost je totiž neocenitelná," vysvětluje Jana.

Toulky s dětmi v báglu se v tuto chvíli dají před objednat na crowdfundingovém serveru Hithit.cz, kde se Janě během prvních pár dní povedlo vybrat už více než tři sta tisíc korun. Sbírka bude aktivní až do poloviny března a přispěvatelé si mohou kromě samotného průvodce zakoupit třeba i kávu nebo osobní konzultaci s Janou.