Nový Zéland přitvrdil: turistům zdraží populární trasy

Zahraničním turistům se od nové sezony zdraží procházky napříč přírodními sceneriemi na Novém Zélandu. Takzvané "Great Walks", devět populárních turistických tras, od října vyjde návštěvníky z jiných koutů světa až dvojnásobně dráž než tamní obyvatelstvo. Informoval o tom server The Guardian.

Novozélandská vláda se pro tento (zatím zkušební) krok rozhodla, aby získala více peněz za cílem lepší údržby procházkových tras, které jsou v zemi jednou z nejpopulárnějších turistických atrakcí. Do toho se počítá i kvalitnější údržba chatek, jež jsou na trasách k dispozici pro přespání.

A právě proto budou od října ceny za ubytování v chatách pro zahraniční návštěvníky dvojnásobně dražší. Nově například na nejslavnější z devíti "Great Walks" Milford Track (53,5 kilometru) zaplatí turista za noc 140 dolarů (zhruba 3 tisíce korun). Stejná cena platí i pro děti.

Nejlevněji ze "slavné devítky" vyjde procházka po Abel Tasman Coast Track, která vyjde na 75 dolarů za noc. Pro Novozélanďany zůstávají ceny na všech trasách poloviční, pro domácí turisty pod 18 let je ubytování dokonce zcela zdarma.

"Devět novozélandských 'Great Walks', to jsou přední turistické trasy, které procházejí přes jedinečnou a velkolepou scenerii a jsou magnetem pro mezinárodní návštěvníky. Správa pro ochranu přírody očekává, že během zkušební doby od října 2018 do dubna 2019 vybere navíc 2,9 milionu dolarů, aniž by výrazně snížila počet rezervací a poptávku návštěvníků," uvedla k novému zavedení ministryně z resortu ochrany přírody Eugenie Sageová.

"Zvýšené poplatky za ubytování by mohly zahraniční návštěvníky přivést k tomu, aby začali využívat méně navštěvované trasy, kde ceny zůstávají stejné," slibuje si Sageová. Zda se její předpověď potvrdí, zjistí zhruba v polovině června, kdy se spustí rezervace pro sezonu 2018/2019.

Devíti nejznámějšími přírodními trasami - Great Walks - na Novém Zélandu projde v sedmiměsíční sezoně kolem 120 tisíc turistů. Minulý rok náklady na údržbu tamních chatek a tras vyšly Správu pro ochranu přírody o 2,6 milionu dolarů více než samotné zisky za ubytování.