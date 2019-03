Osm alternativních způsobů, jak si užít zasněžené Livigno bez lyží

Livigno, kterému se přezdívá Malý Tibet, je ideální destinací pro outdoorové aktivity. Díky planině v srdci italských Alp, která se rozkládá v 1816 metrech nad mořem, vypadá jako posilovna pod širým nebem, kde čerstvý vzduch plní plíce a dodává pocit svěžesti.

Malý Tibet je známý svou širokou nabídkou lyžařských sportů, které během zimní sezony přitahují návštěvníky a turisty. Přitom se nejedná pouze o tradiční lyžování na sjezdovkách, ale také o adrenalinové opojení panenskou přírodou při freeridu a heliskiingu. Livigno je současně jediným italským střediskem, kde je povoleno provozovat lyžování mimo sjezdovku, a to díky Freeride projektu, který přináší denní informační servis o stabilitě sněhové pokrývky. Pro ty, kdo lyžím neholdují, Livigno nabízí spoustu dalších možností, které garantují neméně skvělou zábavu.

FAT BIKE

Fat bike je nejen pro milovníky kol, ale i všechny ostatní skvělá náhrada lyžování. Díky dynamickému charakteru a nízkému tlaku v duších zajištuje dokonalou přilnavost ke všem povrchům, a dokonce i ke sněhu. Je to sport pro všechny, k dispozici i v elektrické variantě, především pak pro rodiny s malými dětmi, které se mohou vézt v charriotu připevněném za kolo. Tato aktivita se dá provozovat 365 dní v roce díky cyklostezce, která se vine kolem města v délce 20 km a skýtá spoustu skvělé zábavy.

SNĚŽNICE

Ideální způsob, jak zůstat v kontaktu s nezasaženou přírodou, jsou bezpochyby vycházky na sněžnicích. Svým tvarem umožňují přístup jak do zavátého lesa, tak chůzi v prašanu. Díky dvěma vybudovaným stezkám, vyznačenými zelenými tyčkami, můžete tuto aktivitu vykonávat zcela sami.

ZIMNÍ BĚŽECKÉ DRÁHY

Možnosti vyžití v Livignu nemají limity. I ti nejvášnivější běžci se mohou ponořit do tréninku na zimní trase, která vede z centra města skrz údolí. Amatéři i závodní běžci se mohou naplno oddávat své vášni a užívat si dechberoucí pohled na údolí.

PARAGLIDING

Pro ty, co mají rádi létání, je bezesporu lákadlem paragliding. S Livigno Feel the Sky se proletíte mezi alpskými vrcholky s čepicemi sněhu a odnesete si nezapomenutelnou vzpomínku na Livigno z ptačí perspektivy.

BRUSLENÍ

Na seznam zábavy bez věkové hranice patří bezpochyby bruslení. Kluziště v Livignu nabízí ledovou plochu, která může dokonce hostit i hokejové zápasy.

LEDOVÁ STĚNA

Milovníci dobrodružství a adrenalinu by si neměli nechat ujít ledovou stěnu, která je tvořena skutečným přírodním ledem. Tuto smělou výzvu vám pomůže zdolat profesionální horolezec.

(R)EVOLUCE LYŽOVÁNÍ

Výstava (R)evoluce lyžování, která byla nainstalována v prostorách relaxačního centra Aquagranda, vás zasvětí do historie a vývoje tohoto sportu. K vidění je na 140 párů lyží - od základních dřevěných až po novodobé curvingové. Součástí je také historie lanovek v Livignu. Výstava má edukativní charakter, odnesete si z ní tak informace o nástrojích a materiálech, které se používají při výrobě lyží, o vývoji techniky a celé lyžařské kultury.

AQUAPARK

Na konci dne si dopřejte pořádnou relaxaci. A kde jinde by to mělo být než v Aquagranda Active you - v nejvýše položeném Wellness a Relax centru v Evropě. Pěkně pohromadě tu najdete sportovní vyžití, zábavu, relaxaci i dobré jídlo. Centrum je rozděleno do šesti zón, z nichž každá je zasvěcena jednomu způsobu odpočinku. Děti se vyřádí v bazénech se skluzavkami a tobogány, vy si zajdete do sauny či na masáž nebo kondičně zaplavat a vše završíte večeří v restauraci.