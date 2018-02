Počet cestujících na letištích v Evropě rostl nejvíce za 13 let

Počet cestujících na letištích v Evropě se loni zvýšil o 8,5 procenta. To byl nejvyšší růst od roku 2004, kdy leteckou přepravu v Evropě podpořilo připojení deseti nových zemí k Evropské unii. Letos by však měl růst zpomalit, uvedla ve své úterní zprávě asociace evropských letišť ACI Europe.

Výhled evropských ekonomik v letošním roce je příznivý, zájem o leteckou přepravu však zřejmě sníží růst cen ropy a snížení počtu leteckých společností. Negativní dopad by podle ACI Europe mohl mít na leteckou přepravu také plánovaný odchod Británie z Evropské unie.

Počet cestujících na letištích v EU stoupl o 7,7 procenta. Nejvíce rostl počet cestujících ve východní a jižní části EU. Dvouciferný procentní růst zaznamenaly Lotyšsko, Estonsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Kypr, Malta a Portugalsko.

Počet cestujících na letištích mimo EU po loňském mírném poklesu stoupl o 11,4 procenta. K růstu se vrátily Rusko a Turecko. O více než 20 procent vzrostl počet cestujících na letištích v Gruzii, na Ukrajině, v Moldavsku a na Islandu.

ACI Europe je profesní sdružení provozovatelů letišť. Zastupuje více než 500 letišť ve 45 evropských zemích. Členové ACI Europe se na celkovém komerčním leteckém provozu v Evropě podílejí zhruba 90 procenty, ročně odbaví přes dvě miliardy cestujících a 20 milionů tun nákladu.

Na pražském Letišti Václava Havla se loni zvýšil počet odbavených cestujících o 17,9 procenta na rekordních 15,415 milionu lidí. ACI řadí letiště podle počtu odbavených cestujících do čtyř skupin. Letiště Praha spadá do druhé skupiny, která zahrnuje letiště s deseti až 25 miliony cestujícími. Do stejné skupiny patří třeba letiště v turecké Antalyi, Petrohradu, Varšavě, Ankaře či Lisabonu.