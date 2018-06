Psí den, Votvírák, Fresh Festival, Urban Challenge či Litovel Free Fest

Nadcházející víkend láká páníčky a jejich chlupaté mazlíky do Pesoparku v Uhříněvsi, hudební fanoušky do Milovic na Votvírák a milovníky jídla všeho druhu do Pardubic na gastro festival. Dále pak Brno ožije překážkovým závodem Urban Challenge, poběží se - pro dobrou věc - i v Nové Bystřici a cyklisté si přijdou na své v Litovli na Free Festivalu.

Nejen psí mazlíci, ale i jejich páni se mohou 16. června sejít v pražském Pesoparku v Uhříněvsi. Program akce Den pro zdraví psa & jeho člověka nabízí zábavnou i poučnou část: odborné přednášky, psí hry, samosběr jahod, masáže i 3D focení.

České festivalové léto tradičně otevře Votvírák v Milovicích. Na 12. ročník, který se koná od 15. do 17. června, přijede Xindl X, Chaozz, Mig 21, Tata Bojs, Ewa Farna, Chinaski i Divokej Bill... Připraveny budou herní a chill-out zóny a gastro stánky. Více informací na www.votvirak.cz.

Charitativní běh, gastro fest, Urban Challenge nebo cyklistický závod

Závody pro běžecké nadšence startují 16. června v Nové Bystřici. Charitativního Běhu Českou Kanadou se může zúčastnit kdokoli, v cíli závodníky čeká medaile a vítěze i ceny. Tratě měří 6,5 a 10,5 km, kratší je pro děti. O běhu na www.novabystrice.cz

Dostihové závodiště v Pardubicích opustí na víkend 16. a 17. června koně, které vystřídají hladoví návštěvníci Fresh Festivalu. Těšit se mohou na přehlídku restaurací, šéfkuchařů, pivovarů, vinařství a všeho, co ke kvalitní gastronomii patří. Vstupné na místě je 150 Kč.

Městský překážkový běh se uskuteční v Brně. Urban Challenge se tu koná 16. června v areálu Královopolská. Závodníci budou muset překonat auta, kontejnery, atomový kryt i pneumatiky. Vedle hlavního závodu budou připraveny také dětské tratě. Registrovat se lze i na místě. Více na www.urbanchallenge.cz

Jízda na kole, degustace, dobré jídlo z Hané či hudební minifest - to spojuje cyklistický závod Litovel Free Fest, který 16. června odstartuje v Litovli. Zařazena bude i kategorie koloběžky. Zahraje David Stypka a Bandjeez, Mňága a Žďorp či AC/DC Czech revival. Vstup i registrace zdarma.