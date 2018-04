Rožnovský skanzen se chce letos zaměřit na dětské návštěvníky

Na rodiny s dětmi a malé návštěvníky se chce v letošní sezoně zaměřit Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Na místě starého dětského hřiště buduje Dětský dvorek, na děti jsou zaměřeny také některé chystané výstavy. Pro dětského návštěvníka je připraveno osm pořadů, řekl ředitel muzea Jindřich Ondruš.

Ve skanzenu se letos uskuteční například Pohádková noc v Mlýnské dolině, Hravá dědina, Podzimní putování s broučky či Slabikář devatera řemesel, při kterém se 2. června také otevře Dětský dvorek.

"Jde o hrací plochu, která nahradí stávající, již nevyhovující dětské hřiště za Heřmanickou sýpkou v Dřevěném městečku," uvedl Ondruš, podle kterého muzeum nechtělo zřídit klasické dětské hřiště s moderními prvky. "V zadní části prostoru zůstaly stromy, rozhodli jsme se, že to pojmeme jako dětský dvorek. V době, kterou zobrazujeme, si děti hrály převážně na dvorku, v lese, s prvky, které byly přírodního charakteru," uvedl ředitel. Drobné stavby na dvorku jsou vyrobené z opracovaného dřeva, děti si mohou například poskládat z dřevěných kostek s písmeny různé valašské výrazy.

Pro děti jsou připraveny také nové výchovně-vzdělávací pořady, například "Jakpak si hráli Valášci malí?", který naváže na chystanou výstavu o hračkách.

Muzeum chce podle Ondruše přilákat více dětských návštěvníků. "Měl by to být jeden z účelů muzea, aby dokázalo přivést i nejmenšího návštěvníka nebo mládež, protože jestli se člověk nenaučí chodit do muzea v tomto věku, pak už je to obtížnější," uvedl Ondruš.

Skanzen patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům ve Zlínském kraji. Loni do něj zavítalo 302 tisíc lidí. Bylo to téměř o 14 tisíc návštěvníků méně než v předchozím roce, šlo však o druhou největší návštěvnost za posledních 13 let. V rekordním roce 2003 muzeem prošlo přes 328 tisíc lidí.

Letos muzeum nabídne pět desítek programů, novinkou je Májový jarmark, který se uskuteční 26. května. V muzeu budou také tři folklorní festivaly, tři výstavy, deset výchovně-vzdělávacích pořadů, uskuteční se v něm i pět náboženských obřadů.