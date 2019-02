Sjezdovky na Vysočině mají pořád dost sněhu, ubývá ho ale pro běžkaře.

Na Vysočině je v provozu nejméně 12 sjezdovek, na některých ještě leží přes půl metru technického sněhu. Běžkaři mohou najít tratě v některých částech Ždárska, ale sněhu i tam ubývá. Novoměstská Vysočina Aréna bude koncem týdne hostit republikové závody v biatlonu, pro veřejnost budou její tratě ve vyhrazených hodinách otevřeny až od pondělí 25. února. Vyplývá to z údajů na webu sportoviště.

Správci některých menších sjezdovek řekli, že víkendový provoz mohou ohrozit dešťové přeháňky, které by podle meteorologů mohly být do pátečního večera. O víkendu má ale mrznout, noční teploty by mohly klesnout i pod minus deset stupňů Celsia. U některých svahů by se díky tomu mohla znovu rozjet sněhová děla.

"Děláme všechny přípravy pro to, abychom měli v sobotu 23. února na sjezdovce další vrstvu technického sněhu," řekla Magda Vaňková, která spravuje skiareály Luka nad Jihlavou a Křemešník. Na svazích tam leží do půl metrů sněhu. Další zásoby mají zajistit dobré podmínky i pro dobu jarních prázdnin, které letos budou ve školách na Vysočině počátkem března.

Na Jihlavsku jezdí lyžařské vleky i na Šacberku, v Brtnici a v Mrákotíně. Lyžuje se zatím i na Kadlečáku u Světlé nad Sázavou, v Křešíně na Pelhřimovsku a ve středisku Jalovec u Číchova na Třebíčsku. "Samozřejmě vše záleží na počasí a teplotách," upozorňují provozovatelé střediska Jalovec.

Na Ždársku fungují sjezdovky na Harusově a Fajtově kopci, v Novém Jimramově a ve Svratce. Dalečínská sjezdovka na dva dny zavřela, provoz obnoví od sobotního rána. Kolem Nového Města na Moravě je pro běžkaře ještě do 15 kilometrů tratí, upravují se podle stavu sněhové pokrývky. Obnovovat už se nebudou směrem na Věcov a Jimramov. O aktuálním stavu informuje web Lyžařské Novoměstsko.