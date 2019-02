Thajsko: luxusní odpočinek za last minute ceny

Teplota vzduchu přes třicet stupňů, teplota průzračného moře jen o trošku nižší. To je Thajsko - prověřená exotika, která nezklame. "Do Thajska ročně míří desítky tisíc Čechů a vědí proč. Rozlehlé rezorty a pláže nabízí i přes velké množství návštěvníků z celého světa luxus a odpočinek. Do Thajska létají lidé celoročně, právě teď je ale ta nejlepší chvíle pořídit exotickou dovolenou za last minute ceny," tvrdí ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová.

Kam v Thajsku vyrazit? Možností je plno. Nejen Češi, ale turisté z celého světa, nejčastěji vyrážejí do hlavního a největšího thajského města, do Bangkoku. "Také jde o třetí nejnavštěvovanější město na světě. Láká na noční život, historické chrámy, nákupy na tržnicích, street food a další atrakce," jmenuje hlavní turistická lákadla ředitelka portálu dovolena.cz.

Jednou z nejvyhledávanějších destinací je ostrov Ko Samui s plážemi s bílým pískem jako Chaweng Beach, Lamai Beach. Na jižním konci Lamai Beach stojí falické kamenné útvary Hin Ta a Hin Yai, ke kterým se váže legenda o dvou starých rodičích. Vydali se na lodi pro ženicha své dcery, a po prudké bouři sem jejich mrtvá těla vyplavilo moře. Právě proto jsou útvary přezdívané dědeček a babička. "Na Ko Somui je navštěvovaný i Chrám velkého Buddhy, neboli Wat Phra Yai. Zlatá socha Budhy vysoká 12 metrů, kterou chrám ukrývá, je vidět z několika kilometrů," představuje Sedlmajerová patrně nejznámější památka Ko Samui.

Oblíbenou destinací Thajska je jeho největší ostrov Phuket. V jeho vnitrozemí jsou velké plantáže s kokosovými a kešu ořechy. Nejnavštěvovanější a nejznámější místa ostrova jsou ale pláže Patong Beach, Karon Beach či Kata Beach. "Lákají na surfing, kite boarding nebo potápění. Podél některých pláží se táhnou rozmanité korálové útesy a potápění třeba s asistencí místních zvládnou i začátečníci," upozorňuje ředitelka portálu dovolena.cz.

Když je řeč o nejkrásnějších místech Thajska, nejde vynechat oblast Krabi - ta si stále zachovává své původní malebné kouzlo. Původně rybářská osada ve stejnojmenné provincii, které se může pochlubit nádhernými přírodními scenériemi, patří mezi nejkrásnější místa v Thajsku. V Ao Nangu, neboli panenském zálivu, se nachází mnoho krásných pláží a horolezeckých stěn, ale zahrnuje také 83 malých ostrůvků. "Mezi nejkrásnější pláže Ao Nang patří Ao Phra Nanga Laem Phra Nang. Jedním z nádherných míst je i Railay Beach, kam se můžete dostat pouze lodí z Krabi nebo z Ao Nang," dodává Sedlmajerová.