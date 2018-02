Turisté se do Českého Švýcarska vrátí po vichřici až v březnu

Na turistické stezky do Českého Švýcarska se budou moci lidé vrátit až v březnu. Správa parku totiž stále odstraňuje škody způsobené lednovou vichřicí. S ohledem na bezpečnost návštěvníků tak platí zákaz vstupu do lesů. Ten se týká také oblasti v okolí Rumburka, kam nebudou smět lidé až do konce dubna.

Vichřice Friederike vyvrátila a poničila tisíce stromů na Děčínsku. Národní park odhadl objem škod na sedm tisíc metrů krychlových dřeva, které musí správa parku odtěžit. "Lesní porosty jsou kvůli vichřici narušené a nelze vyloučit, že na cesty budou padat stromy," uvedl vedoucí oddělení stráže přírody Pavel Svoboda. "Turistických cest jsou v národním parku řádově stovky kilometrů a v prvním kroku se zaměříme na odstranění nebezpečných stromů v jejich okolí," dodal.

Veřejnost nesmí vstupovat do parku do 28. února, pro porosty a turisticky neznačené lesní cesty bude omezení platné až do 31. března.

Větrná kalamita zasáhla převážně smrkové porosty, v minulosti založené člověkem. "Vzhledem k vysoké atraktivitě těchto porostů pro podkorní hmyz, zejména lýkožrouta smrkového (kůrovce), musí být dřevní hmota z lesů odstraněna dříve, než se hmyz začne množit, tedy ideálně do konce zimy," uvedla správa parku.

Vzhledem k dosud teplému průběhu zimy se práce neobejdou bez škod na lesních a přibližovacích cestách. "Po dokončení lesnických prací budou veškeré cesty opět opraveny tak, aby je mohli využívat i turisté," doplnila správa parku.

Vítr vyvracel stromy v celém Šluknovském výběžku. Zákaz vstupu do 30. dubna se týká Lesů České republiky na území Lesní správy Rumburk. "Třetí zákaz vstupu platí pro lesy ve vlastnictví obcí Lobendava, Vilémov, Velký Šenov, Dolní Poustevna, Šluknov a Rumburk. Platí pro období od 1. února do 31. března," řekl mluvčí rumburské radnice Luděk Stínil.

Omezený vstup měli turisté do lesů a do parku České Švýcarsko už loni na podzim po vichřici Herwart, kdy jen v národním parku popadalo na devět tisíc metrů krychlových dřeva.