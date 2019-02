Umění už není priorita. Rakušané objevili třeboňského kapra

Rakouští turisté objevují v poslední době z jižních Čech především Třeboň, Českou Kanadu a další místa. Český Krumlov zapsaný na seznamu UNESCO již pro ně není hlavním lákadlem. Jihočeský kraj představí v květnu gastronomii, řemesla, podniky i umění z jižních Čech na třídenní slavnosti v Linci. Rakouský turistický trh je letos pro kraj prioritou. Sdělil to ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek. V kraji ročně přenocují čtyři miliony turistů.

Zatímco počet turistů z německého Bavorska roste meziročně o 20 procent, u Rakušanů je tempo pomalejší. JCCR navázala spolupráci se zastoupením organizace CzechTourism ve Vídni. Loni uspořádala akce pro rakouské cestovní kanceláře, i díky tomu se kraj dostává do jejich katalogů.

"Krumlov už berou Rakušané jako vedlejší. Ale hodně zajímavá je pro ně Třeboň včetně ryb a ochutnávek ryb, protože mají hodně rádi ryby. I cyklistika v České Kanadě. Začínají to objevovat," řekl Polášek.

Jarní městská slavnost v rakouském Linci bude v květnu věnována Jihočeskému kraji. V centru města představí kraj svou gastronomii, řemesla, podniky, cestovní ruch i kulturu. Očekávaná návštěvnost slavností, které potrvají od 16. do 18. května, je tři sta tisíc lidí. Zapojí se až sto účastníků včetně Budvaru. Náklady budou až deset milionů korun.

Nové letiště

Turistům ze všech zemí nenabízí centrála jen hlavní místa jako Český Krumlov nebo zámek Hluboká. Připravuje i výletní trasy do měst Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Tábor a na Šumavu. Letos bude hodně spolupracovat s Jihočeským letištěm. Z jihu ČR do světa by se mělo létat od jara 2020. Letiště by mělo mít do dubna 2019 nový terminál pro cestující, světelnou navigaci, radionavigaci a větší stání pro letadla.

"S ohledem na letiště cílíme i na španělský a španělsky mluvící trh. Je to Jižní Amerika, kde zatím objevili jenom Prahu, ale je to zajímavá klientela, dost utrácí. To testujeme," řekl Polášek.

Jihočeská centrála cestovního ruchu je od roku 2011 příspěvkovou organizací kraje. Letos dostala na provoz 40 milionů, zaměstnává 34 lidí. Do jihočeských hotelů, penzionů a dalších zařízení přijelo za první tři čtvrtletí loňského roku 1,45 milionu lidí, meziročně o 9,5 procenta více.