V Karlových Varech dokončili poslední úsek cyklostezky

V Karlových Varech byla slavnostně otevřena poslední část páteřní cyklostezky podél Ohře. Město ji chystalo deset let. Největším problémem bylo majetkoprávní vyrovnání s majiteli pozemků. Téměř dvoukilometrový úsek mezi Doubským a Dvorským mostem nahradí dosavadní jízdu po rušné silnici.

Podle primátora Karlových Varů Petra Kulhánka přinese cyklostezka výrazné usnadnění jízdy cyklistům. "Je to poslední chybějící úsek mezi Chebem a Karlovými Vary. Nyní se kdokoli z Karlových Varů dostane do Svatošských skal, do Lokte a dál bez toho, aniž by se vůbec potkal s veřejnou komunikací. Což je výborné zejména pro rodiny s dětmi," řekl Kulhánek.

Ačkoli se úsek projektoval jako jeden z prvních v Karlových Varech, nakonec byl dokončen jako poslední. Původní územní rozhodnutí bylo napadeno, několik let trvala jednání s majiteli pozemků o výkupu. Stavba samotná tak byla nakonec jen vyvrcholením mnohaletých snah.

Za pozemky zaplatilo město 4,85 milionu korun a výstavba tři metry široké cyklostezky přišla na bezmála 13 milionů korun s DPH. Dodavatel, společnost Silnice Topolany, stavby provedl včas bez víceprací i ve složitém terénu podél řeky. Z nákladů ale město zaplatí jen pět procent, zbytek pokryje dotace z Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary.

Do podzimu by na úseku mělo přibýt i veřejné osvětlení a cyklostezka, kterou využívali cyklisté už v době její stavby, tak bude i večer bezpečná.