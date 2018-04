V Moskvě evakuovali letadlo kvůli čmelákům

Evakuaci letadla a devadesátiminutové zpoždění na mezinárodním letišti Vnukovo v Moskvě způsobilo několik čmeláků, kterým se podařilo uniknout z přepravního boxu v nákladovém prostoru. Informovala o tom agentura TASS.

"Box se čmeláky se zřejmě otevřel, když se nakládala zavazadla. Zhruba deset kusů hmyzu z boxu uniklo," uvedla letecká společnost Rossija, na jejíž palubě se incident stal. Zdatní opylovači, kterých si zahrádkáři i zemědělci velmi cení, následně na cestě za svobodou pronikli do kabiny letadla.

Aerolinky podle mezinárodních pravidel pro leteckou dopravu po vyklizení stroje z bezpečnostních důvodů přistavily náhradní letadlo. To na plánovaný let do krymského Simferopolu odstartovalo s devadesátiminutovým zpožděním.