VIDEO: Zlatý most s "božíma rukama". Impozantní stavba

Novou turistickou atrakci před několika týdny otevřeli ve středním Vietnamu. Výletníky, kteří zamíří do horské oblasti zvané Ba Na Hills, nyní láká takzvaný "zlatý most", který drží dvě obrovské betonové ruce. Stavba bezesporu patří k těm nejúchvatnějším na celém světě.

Most s názvem Cau Vang (říká se mu zlatý most) vyrostl nedaleko vietnamského města Danang (čtvrté největší město země) na vrcholku hory v Ba Na Hills. Tato oblast sama o sobě patří k velkým turistickým lákadlům, především díky své historii. Cau Vang byl otevřen letos v červnu, jeho stavba trvala přibližně jeden rok. Dlouhý je 150 metrů a nachází se ve výšce 1400 metrů nad mořem.

Za prvotní myšlenkou i celou stavbou stojí firma TA Landscape Architecture, kterou založil architekt Vu Viet Anh. Zhruba měsíc po slavnostním otevření se již na sociálních sítích šíří působivé záběry mostu. Zájem lidí překvapil i tvůrce samého: "Jsme hrdí na to, že náš produkt sdílejí lidé po celém světě," řekl a dodal, že nyní pracuje na novém projektu. Jde prý tentokrát o stříbrný most, který vypadá jako pramínek božských vlasů. Navazovat bude na stavbu v Ba Na Hills.

Horská oblast Ba Na Hills byla založena v roce 1919 francouzskými kolonisty. Turisty láká na lanovou dráhu, repliku francouzské starověké vesnice včetně zámku a katedrály, upravené zahrady nebo muzeum voskových figurín s podobiznami třeba zpěvačky Lady Gaga nebo basketbalisty Michaela Jordana. Dodnes lze najít pozůstatky po původních francouzských obyvatelích, a to v podobě zbytků rekreačních domů a vil, které jsou vidět z lanovky.

Nyní ale výletníky zajímá především nová zlatá stavba. "Most je nádherný, s úžasným architektonickým stylem. Můžete odtud vidět město Danang, je to hezké," řekl jeden z turistů. "Hodně cestuji, ale nikdy jsem neviděl tak překrásný most, jako je tento," byl nadšen zase jiný.