Zdevastovaný kostel ve Svatoboru má po opravě sloužit kultuře

Zdevastovaný kostel ve Svatoboru v Doupovských horách má šanci na záchranu. Obec Doupovské Hradiště požádala o jeho zařazení do programu záchrany architektonického dědictví, což by mělo usnadnit získávání dotací na jeho rekonstrukci. Bývalý barokní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie by měl po opravě sloužit jako dějiště výstav a dalších kulturních akcí, jeho věž by mohla být využívána jako vyhlídka, řekla starostka Doupovského Hradiště Jarmila Bošková (nez.).

"Aktuálně máme díky dotaci od Karlovarského kraje zpracovaný projekt na opravu kostela, který stál 400 000 korun. Podle tohoto projektu by záchranné práce měly stát asi 32 milionů korun a dokončeny by mohly být v roce 2032," řekla Bošková. Obec se podle ní bude každý rok snažit získat na opravu kostela příspěvek. Na příští rok jsou zatím naplánovány opravy asi za 1,5 milionu korun, z toho chce obec hradit asi třetinu.

V předchozích letech byla v kostele dozděna závěrová stěna presbytáře a položena provizorní plechová střecha. Kvůli narušenému zdivu triumfálního oblouku a propadlé klenbě presbytáře je ale kostel nadále v havarijním stavu a hrozí i jeho zřícení. Dokončení rekonstrukce presbytáře a oprava triumfálního oblouku by se tak mělo provést v příštím roce. "Chtěli bychom se dopracovat k tomu, aby se opravily schody do věže a ta mohla sloužit jako vyhlídka. Je tam vidět na vojenský prostor a na vrch Pustý zámek. Dříve než za deset let se to ale zřejmě nepovede," doplnila starostka.

Kostel z 18. století začal chátrat v roce 1954 po začlenění vsi Svatobor do vojenského prostoru. Původní bohatý mobiliář kostela byl rozvezen do kostelů po celé republice a prázdný objekt poté sloužil jako skladiště. Roku 1966 nakonec vyhořel. Se záchranou kostela a obnovou přilehlého hřbitova začal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska poté, co byl Svatobor jako součást nově vzniklé obce Doupovské Hradiště v lednu 2016 z vojenského újezdu opět vyčleněn. Od listopadu 2017 běží na záchranu kostela veřejná sbírka.