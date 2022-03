Chlapi háčkují a ženy programují. Vítejte do světa bez stereotypů!

Jeden z nejčastějších předsudků rozlišuje mužský a ženský mozek. Tvrdí, že každý z nich je předurčen vyniknout v jiných odvětvích. Ženy se tak zbytečně bojí technických a vědeckých oborů jen kvůli pocitu, že na ně nemají hlavu. Ale opak je pravdou. Výzkumy potvrzují, že hlavu máme všichni plus minus stejnou - jen nás společnost škatulkuje do odlišných kategorií podle pohlaví.

Pro důkazy nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat na hračky, se kterými děti tráví čas. Chlapci dostávají stavebnice a autíčka, holčičky panenky a kuchyňky. Když otevřeme slabikář, dívky na sobě mají zástěru a pomáhají mamince s vařením, zatímco chlapci něco montují s tatínkem v dílně. "Je pravda, že nám tyto nálepky v raném věku pomáhají pochopit svět - lépe si díky nim definujeme kategorii, do které patříme. Ale pokud nám rodiče vhodnou výchovou neotevřou oči, přijmeme černobílé vidění světa, které předurčí náš další vývoj," vysvětluje specialista na online vzdělávání Pavel Fara.

Technologie je ženského rodu...

Dívkám se dostává stejného základního vzdělání jako chlapcům, měly by tedy mít stejné předpoklady ke studiu vědy a technologií. Přesto si kariéru v těchto oblastech zvolí jen menšina z nich. Podle výzkumu Českého statistického úřadu z roku 2018 tvořily ženy 33 % všech studentů technických programů a 16,5 % studentů ICT programů. Čísla sice rostou, ale stále se nedají považovat za vyvážená. Kromě stereotypů ve výchově nebo v médiích a škatulkování ženské inteligence za to může i nedostatek ženských vzorů ve vědě.

Přitom když ženy nemají jinou možnosti než pracovat s technologiemi, dosáhnou skvělých výsledků. Jedinečný experiment nám připravila sama covidová pandemie, kvůli které se klasická školní výuka musela přesunout do online světa. Podle dat vzdělávací organizace EdTech Hub se tohoto "nechtěného experimentu" zúčastnilo přes 750 milionů dívek a žen po celém světě. Ze statistik jasně vyplynulo, že jakmile se odstranily bariéry, třeba nedostupnost počítače nebo internetu, ženy začaly pracovat s počítači a technologiemi stejně jako muži - a vykazovaly výrazně vyšší stupeň nadšení a zaujetí.

Co vám ulehčí život?

Revoluce v rovnoprávnosti pohlaví má ještě kus cesty před sebou. Abyste její kroky uspíšila, zkuste v sobě probudit lásku k technologiím. Nemusíte si hned podávat přihlášku na ČVUT, stačí, když se bez ohledu na předsudky zamyslíte nad tím, jaká schopnost nebo znalost by vám výrazně ulehčila život. Co třeba, kdybyste perfektně ovládala tabulky v Excelu? Nebo dokázala dobře fotit a následně si fotky upravit v počítači? Určitě by se vám hodilo, kdybyste uměla ovládat grafický program, ve kterém byste navrhla třeba vlastní vizitku nebo narozeninové přání. Všechny tyto a mnoho dalších znalostí si snadno osvojíte pomocí online kurzů. V pohodlí domova a v čase, jaký vám vyhovuje, postupně absolvujete kurz, který vás nejvíce osloví.

Z velké nabídky online služeb vybírejte ty, které nabízí část zdarma a garantují vrácení peněz v případě nespokojenosti. Například na vzdělávací platformě KurzyProRadost.cz si můžete bezplatně vyzkoušet neomezený počet kurzů, udělat si obrázek o lektorech a teprve poté se rozhodnout, který kurz zakoupíte. "Dvacet minut mi dalo mnohem víc než celodenní listování v knize o Photoshopu. První díl jsem sledovala při žehlení - i to je na tom super! Teď se chystám pustit si ho znovu a dělat si zároveň poznámky," popisuje zkušenost s kurzem grafického programu paní Klára.

Háčkování mužům sluší

Je třeba uznat, že proti stereotypům se úspěšně staví i pánové. Řada z nich jde proti proudu a místo pumpování svalů nebo paření počítačových her si najde zdánlivě dámskou zálibu - třeba háčkování. Může jít o formu "manuálního odpočinku" nebo o touhu vytvořit něco hmatatelného, místo čísel v tabulkách a powerpointových prezentací. Že i mužům jde háčkování skvěle dokazuje třeba olympionik Tom Daley, který se pletením uvolňuje mezi skoky do vody. Zahanbit se nenechá ani herec Ryan Gosling nebo zpěvák Harry Styles. Máte pocit, že by svět přízí, háčků a jemných vzorů prospěl také vaší drahé polovičce? Ať se mrkne na videa od Přemysla Knapa, který ho spolehlivě naučí, jak si bez mrknutí oka uháčkovat epesní čepici.