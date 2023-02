Co byste neměli zapomenout přibalit, když vezete v autě chlupáče?

Někteří mazlíčci jsou v autě jako ryba ve vodě a přesuny jim vůbec nevadí, pro jiné je cesta nutným zlem. Je jedno, jestli se chystáte na jednodenní výlet, na víkend na chatu, anebo na delší dovolenou... Dáme vám tipy, co by chovatelům rozhodně nemělo chybět v kufru.

Bezpečnost na prvním místě!

Prvořadé je, aby byl při jízdě automobilem v bezpečí nejen váš domácí mazlíček, ale i vy sami. Stačí vylekání a nečekaný skok směrem k řidiči a neštěstí může být na světě. Proto svého čtyřnohého kamaráda nenechávejte volně. Ostatně, i zákon o silničním provozu tvrdí, že řidič je povinen zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované osoby. Možností, jak zajistit připoutání zvířecího parťáka, je dnes celá řada. Můžete zvolit přepravní klec, kterou dáte do kufru, anebo pomocí bezpečnostního pásu připnete na sedačku vozu. Výhodou je pak i snadný přenos po ukončení jízdy. Velikost ovšem vybírejte takovou, aby si zvířátko mohlo nejen pohodlně lehnout, ale také si sednout, postavit se, otočit... Cesta pro něj musí být pohodlná. Alternativou jsou také přepravní batohy či tašky, které je ovšem opět nutné připnout. V dnešní době jsou k dostání i psí autosedačky - i zde je ovšem nutné zajistit, aby v nich zvíře neleželo volně, ale bylo připnuté. Pokud máte velkého hafana, je další variantou cestování v kufru - ovšem za předpokladu, že je zavazadlový prostor od interiéru vozu oddělen mříží či bezpečnostní sítí.

Aby auto nebylo samý chlup...

Majitelé zvířátek, kteří svého mazlíčka vozí autem, se patrně shodnou na tom, že mít sedačky samý chlup není ideální. Proto přijdou vhod právě pelíšky, které největší nános srsti zachytí, anebo lze pod pejska umístit potah či deku, které se dají po cestě vyprat. I přes tato opatření se ovšem těžko vyhnete tomu, aby se tu a tam nějaký chloupek v interiéru vozu neobjevil. Skvělým pomocníkem pro pejskaře i kočičkáře jsou proto akumulátorové bezkabelové vysavače, které nepotřebují být připojeny k elektrické síti, a jsou tedy pro úklid auta ideální. Aby však dokázal vysavač zbavit potah chlupů, je nutný vysoký výkon i správný nástavec. Například přístroj Dyson V15 Detect má speciální hubici s kónickým kartáčem, která rychle zachytává dlouhé vlasy a chlupy domácích mazlíčků. Navíc chlupy nezůstávají namotané, ale postupně se svinou a nasají do sběrné nádoby - díky této "vychytávce" odpadá otravné čištění hubice, což ocení zejména majitelé dlouhosrstých plemen. Protože motor Dyson Hyperdymium™ dosahuje až 125 000 ot./min. a generuje vysoký sací výkon 240 AW, sedačky i podlahu automobilu lze zbavit chlupů velmi rychle a efektivně.

Cestování bez stresu

Stejně jako člověk, potřebuje i zvířecí člen domácnosti zejména během dlouhého cestování pravidelné přestávky. Je potřeba, aby se protáhl a vyvenčil, proto si s sebou nezapomeňte vzít i vodítko a obojek. Na krátkou procházku po odpočívadle vezměte nejen pejska, ale také kočičku v postroji - pokud jej snese. Přibalte i dostatek krmiva a oblíbené pamlsky. Pokud ovšem vaše zvířátko trpí kinetózou a na cestách se mu dělá nevolno, krmení před cestou a během cesty raději vynechejte a nechte odměnu až do cílové destinace - pokud samozřejmě není příliš vzdálená. Velmi důležitý je také pitný režim, zvláště v teplých měsících. Aby vydržela voda čerstvá, uschovejte ji v termosce. Například inteligentní termosky Alfi udrží díky kvalitní technologii nápoj v potřebné teplotě 24 hodin, takže ani ve vedrech nezteplá! Hodí se nejen na cesty autem, ale i na následné výlety se zvířátkem. Praktickou vychytávkou jsou rovněž skládací cestovní misky, které nezaberou příliš místa. Jestliže budete načínat psí konzervu anebo kočičí kapsičky, je důležité, abyste nesnědený obsah uchovali v chladu. K tomu se zase hodí termonádoby. Kupříkladu termonádoba Alfi balance sea pine 0,5 l, která je k dostání na Termoo.cz, udrží díky robustní vložce z nerezové oceli obsah v chladu 18 hodin, takže se hodí i na delší cesty. Ke spokojenosti pejska či kočičky na cestách může přispět také oblíbená hračka nebo plyšák. A pokud váš mazlíček není právě milovníkem přesunů v autě, lze pořídit obojek proti stresu, který je na bázi přírodních látek a pomáhá zvířátkům se zvládáním situací, jež jsou mu doslova "proti srsti".

Nezapomeňte přibalit...

Jestliže se vydáváte se zvířátkem na dovolenou, nezapomeňte si dopředu zjistit, jaké jsou podmínky ubytování domácích mazlíčků v hotelu či apartmánu, kam se chystáte. Do zavazadla přibalte také očkovací průkaz a při cestování do zahraničí tzv. Pet Passport. Důležitá je rovněž lékárnička, věci potřebné k péči o srst, náhubek a repelent. Myslete i na riziko, že by se mohl domácí mazlíček zatoulat - kromě mikročipu mu dejte také obojek se známkou, kde je uvedeno jméno, vaše telefonní číslo či adresa přechodného ubytování, aby se s vámi případný nálezce mohl jednoduše spojit. Vhodné je mít u sebe i fotografii zvířete, která se může hodit pro identifikaci v případě, že se zatoulá. A ještě jedno důležité připomenutí na závěr: Své zvířátko nenechávejte v autě dlouho bez dozoru, zvláště ve velkých vedrech či tuhých mrazech, protože může snadno dojít k přehřátí, nebo naopak prochladnutí! Obzvláště u choulostivých plemen se pak může pohodový výlet proměnit v noční můru...