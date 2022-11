Co naštve domovního zloděje? Když v boxu uvidí, co vám nemůže ukrást

O čem je řeč? O domácí bezpečnostní schránce. A ne ledajaké. Když ji paní Jana zahlédla na výstavě vybavení a doplňků pro moderní bydlení, řekla bez váhání: "To musíme mít". A manžel kupodivu neprotestoval. Okamžitě mu bylo jasné, že tahle nevelká skříňka není jen pohledný designový kousek, ale že představuje přesně to, co u nich doma vyřeší pár problémů.

Konečně se v koupelně nebo na komodě v obýváku přestanou bezprizorně povalovat odložené zlaté náušničky, náramek a prstýnky. Konečně bude moci po návrtu z práce vyprázdnit kapsy saka a klíčky od nového auta, peněženku s doklady, hotovostí a platebními kartami nebo i desky s důležitými pracovními materiály jednoduše uložit na opravdu bezpečné místo. A bude je mít současně kdykoliv po ruce a na očích.

Záruka české kvality

Security Box, jak se novinka na českém trhu nazývá, je výjimečný hned z několika důvodů. Na první pohled připomíná elegantní vitrínu, jaké známe z třeba z obchodů s luxusními hodinkami, nebo bezpečnou schránku pro drahocenné muzejní exponáty. Za jeho vývojem a sériovou výrobou stojí renomovaná česká strojírenská společnost JaP-Jacina, která se už desetiletí zabývá výrobou a instalacemi špičkových a technicky unikátních protipožárních a protipovodňových systémů, které dodává desítkám firem i veřejných institucí v Česku i v zahraničí. Její protipovodňové systémy chrání například pařížské metro, budovu našeho Národního divadla, spalovnu v Dánsku, showroom automobilky Porsche v Dubaji nebo i hotelový komplex v dalekém Karibiku. Své mimořádné technické zkušenosti a inovativní potenciál teď společnost JaP-Jacina zúročila právě při vývoji a výrobě moderních bezpečnostních schránek.

Tichých vloupaček bude víc Jenom na okraj. Podle statistik dochází u nás ke stovce vloupání do bytů i rodinných domů, a to zvláště v satelitních čtvrtích. Ne za měsíc nebo za týden. Ale denně. Podle policejních hlášení má spousta z nich podobný noční scénář. "Stalo se nám to na jaře. Zloději se dostali přes zahradu do domu a během pár minut se jim podařilo sebrat všechno, co kde v obýváku a v kuchyni volně leželo. Přišli jsme o hodinky, dva mobily, peněženky, všechny doklady a nějaké manželčiny šperky," líčí frustrující zkušenost pan Zdeněk G. Že byla okradena, zjistila pokojně spící rodina až druhý den ráno. Bezpečnostní experti nás varují. S přicházející ekonomickou krizí budou domovní krádeže a tiché vloupačky do spících domů bohužel přibývat. Je to samozřejmě smutné, ale cenné věci by měli mít lidé pod spolehlivým zámkem už i ve vlastním domě. Mnozí si to uvědomují, a proto o domácí bezpečnostní boxy v poslední době zájem skokově roste.

Ocel a elektronika

Ale vraťme se k Security Boxu. První, co na této trezorové schránce člověka upoutá, jsou speciální průhledná dvířka. Jsou opatřena zdvojeným, tvrzeným polykarbonátem o celkové tloušťce 24 milimetry, který s přehledem odolá i zuřivým úderům těžkého kladiva. "Proti nežádoucímu vniknutí chrání obsah Security Boxu také kvalitně zpracovaná ocelová skříň s povrchovou práškovou úpravou. Uvnitř je zabudováno i praktické osvětlení," říká inženýr Adam Uhlíř ze společnosti JaP-Jacina, která je nejen výrobcem, ale také přímým prodejcem Security Boxu. Otevírání a zamykání má na starosti špičkový elektronický kombinační zámek třídy A s přehlednou a jednoduše ovladatelnou kódovací klávesnicí. Security Box má rozměr 500x200x316 mm a už z výroby je připraven pro případné pevné ukotvení na zdi.

Nejen do bytu

Security Box je testován akreditovanou laboratoří a má certifikát bezpečnosti 15RU. To kromě jiného znamená, že splňuje všechny zákonné a bezpečnostní požadavky také pro případnou úschovu krátkých střelných zbraní a střeliva. "Náš Security Box je ideální na krátkodobé, rychlé a bezpečné uložení nejrůznějších cenností nejen v bytě či rodinném domě, ale třeba i v kancelářích vedoucích pracovníků, na firemních recepcích, v místnostech ostrahy a podobně," doplňuje inženýr Uhlíř s tím, že více informací a kontakt na zkušené firemní pracovníky, kteří jsou připraveni s výběrem poradit, získají zájemci na firemních stránkách www.jap-jacina.cz.