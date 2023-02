Čtyři tipy, jak připravit domov na jaro

Správný kutil dlouhé zimní večery nepromarní. Vše si pečlivě naplánuje a s příchodem prvních jarních dnů je připraven na sezonu. Odborník z Hornbachu přináší několik rad a tipů, jak na to.

Také se vám stýská po rozkvetlých záhonech a hřejivém sluníčku? Pohled přes čistá okna tento zážitek ještě umocní. Dříve, než se pustíte do čištění oken, dobře je zkontrolujte. Zimní povětrnostní podmínky jim totiž mohly dát pěkně zabrat, proto se ujistěte, zda jsou okenní rámy a těsnění v pořádku. Následně se lze pustit do mytí.

Zkontrolujte a umyjte okna

Pokud vás mytí oken vyloženě nebaví, pořiďte si vysavač na okna, jenž vám s tímto úkolem pomůže. Jde o automatickou stěrku s masivnější rukojetí jejíž součástí je nádobka na odpadovou vodu. "Čistič oken je univerzální pomůckou, kterou lze použít na mytí klasických i střešních oken, zrcadel, sprchových koutů, dlaždic i menších okenních tabulek a parapetů," říká David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Zorganizujte nepořádek

Odborníci tvrdí, že důkladný jarní úklid pozitivně ovlivňuje naše psychické zdraví. Dobře zorganizovaná domácnost dovede snížit stres a depresi, a zároveň udrží prostor čistý a uspořádaný. Jarní úklid s sebou přináší třídění a odstraňování věcí. Pokud jsou nepotřebné věci v dobrém stavu, nevyhazujte je, ale někomu podarujte. Rodin v nouzi je bezpočet a každá pomoc je vítaná. Příchod teplejšího ročního období je také dobou, kdy přijde na řadu slabší oblečení i peřiny. Ke skladování sezonního oblečení, peřin či bytových doplňků jsou ideální úložné boxy a organizéry. Ušetříte místo a získáte lepší přehled.

Vyčistěte okapy

Okapy by se měly čistit ideálně koncem podzimu - pro správný odtok vody během zimy. Jinak může voda v okapech zamrznout a poškodit je. V lepším případě k poškození nedojde, ale na jaře s tím bude o to více práce. Čištění okapů pomocí fukaru na listí je nepraktické a málo efektivní. Jednou z možností je čištění zahradní hadicí. I to má však své nevýhody. "Nejlepším způsobem vyčištění okapů je využití vysokotlakého čističe s prvky pro čištění potrubí a okapů. Speciální tryska pro okapy má vysokotlaké paprsky namířeny dozadu. Ty jí umožní špínu z okapů vytlačit. Snadno, rychle, a hlavně efektivně odstraníte z okapů všechny nečistoty, které tam po zimě zůstaly," vysvětluje specialista.

Připravte terasu na sluneční dny

Snad nic se nevyrovná začátku dne se šálkem ranní kávy na terase. Po dlouhé zimě bude nutné terasu na jarní posezení nejdříve připravit. Začněte zahradním nábytkem, jejž jste před zimou zazimovali. Očistěte jej a zbavte prachu. U umělého nábytku nemusíte být s vodou opatrní, pozor ale při čištění dřevěných nebo ratanových kousků. "Na plast použijte speciální prostředky pro plast a umělý ratan. Dřevo a WPC vyžadují použití přípravků se zvlhčujícím účinkem. Prostředky pro tyto povrchy bývají na bázi přírodních surovin. Při čištění se odstraní přilnavé nečistoty a odlupující se staré nátěry," upřesňuje David Benda z Hornbachu.

Nezapomeňte ani na umytí terasové podlahy. Ideální je použít vysokotlaký čistič. "Terasy z kompozitu čistěte ve směru drážek ze vzdálenosti zhruba 30 cm. Na beton a keramickou dlažbu použijte rotační hlavici. Rotující tryska očistí požadovanou plochu a kryt čističe zabrání, aby vás odrazená voda ušpinila. Na dřevěné nebo kamenné terasy lze použít čistič s prostředkem pro dřevěné a kamenné podlahy," hovoří odborník a dodává "Pokud jste milovníkem grilování, připravte na sezonu také gril. Rošty nejdříve nastříkejte čisticím přípravkem a nechte pár minut působit. Poté je umyjte buď ručně, nebo vysokotlakým čističem."