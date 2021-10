Dárkový hit: Ručně vyráběný luxus z čokolády

Motorka, saxofon, revolver, logo automobilky či sada nářadí. Vyrobeno z pravé čokolády, ale k nerozeznání od předlohy. Luxusní dárkové předměty, vyladěné do posledního detailu, vyrábí v Letovicích firma Čokolandia otce a syna Pospíšilů.

Dostat jako dárek či pozornost čokoládu je klasika. Dostat ale místo tradiční tabulky či bonbonů nádherný kousek ruční výroby, to je úplně jiná liga. A pokud takový předmět nějak vyjadřuje vaši osobnost - například zálibu, sport, byznys, oblíbený tým či značku -, budete pravděpodobně hodně nadšeni. "Taková sada nářadí z čokolády, oblíbený hudební nástroj nebo logo auta dokážou obdarovaného opravdu zaujmout, protože takovouto ručně dělanou nádheru běžně jako dárek nedostáváte," vysvětluje Kryštof Pospíšil, který je ve svých devatenácti letech možná nejmladším obchodním ředitelem v Česku. "Takovým dárkem dáváte najevo, že vám na obdarovaném velmi záleží, že ho dobře znáte a rozumíte mu. Díky tomu poslední dobou přibývá třeba klientů z firemního prostředí, kteří dávají čokoládové předměty svým obchodním parterům jako zvláštní pozornost."

K nerozeznání od předlohy. Největší v Evropě



Jak se z netradičních čokodárků stal úspěšný byznys? "Kamarád z Itálie dodával do Česka klasické zboží z čokolády, a jako zcela okrajovou a trochu kuriózní součást sortimentu nabízel i luxusní imitace. Tehdy jsem poprvé uviděl montážní klíč z čokolády. Ta myšlenka se mi okamžitě zalíbila, ale zároveň jsem už tehdy chtěl, aby se věci vyráběly dokonaleji. Ten klíč vypadal spíš jako hračka, a já jsem chtěl, aby byl k nerozeznání od skutečného nářadí," vypráví Pospíšil senior. Zahraniční výrobci navíc většinou neměli tyto předměty jako hlavní sortiment, ale pouze doplněk standardní produkce. Prodej po výstavách a dodávky do obchodů měly střídavý úspěch. Zlom nastal, když Pospíšila juniora napadlo rozšířit sortiment o předměty, které jsou známé českému zákazníkovi. Vyrobili si vlastní formy, jejichž vývoji věnovali mimořádnou pozornost. "Chtěli jsme, aby jeden každý předmět vypadal naprosto precizně. Prostě montážní klíč nebude jen napodobenina originálu, ale bude takový, aby ani zblízka nikdo nepoznal, že jde o čokoládu. Nářadí, klíče, loga, posléze nejen značky aut, ale i celá auta. Zakládáme si na tom, že například šéf firmy na výrobu ložisek nejdříve vůbec nepozná, že má před sebou ložiska z čokolády," vysvětluje Kryštof Pospíšil. Komunikovali dlouho a pečlivě s koncovými zákazníky, sbírali podněty a promítali vše do nové produkce. Dnes mají přes tisíc modelů, což z Čokolandie činí jednoho z největších výrobců s daným sortimentem na světě. Pospíšilové tvrdí, že uspokojí všechny obory a koníčky - s jedinou výjimkou. "Snad jedině filatelistovi neumíme vyjít vstříc, protože dokonalou známku z čokolády zatím nemáme. Ale bereme to jako výzvu - i tohle nakonec dokážeme," věří Kryštof Pospíšil.

Do vitríny, nebo sníst?

Čokoláda na výrobu luxusních dárků pochází z ekvádorských bobů a je zcela bez laktózy. "Používáme čokoládu, která obsahuje nejméně 58 procent kakaa, díky tomu není ani příliš sladká, ani příliš hořká. Klasická dilema mléčná, nebo hořká čokoláda tedy pak nemusíme řešit a pochutnají si všichni," vysvětluje Kryštof Pospíšil. A jak tedy s krásným, ale zároveň lahodným dárkem obdarovaní nejčastěji naloží? Vystaví jej, nebo postupně snědí, či se na něj doslova vrhnou hned po předání? "To je popravdě nejčastější otázka, kterou dostáváme. Podle ohlasů je to tak půl napůl," říká Kryštof Pospíšil. Pokud patříte spíše k těm, kteří si krásný dárkový předmět raději vystaví ve vitríně, vězte, že vydrží bez problémů i několik let. Jen pozor, aby na něj nesvítilo přímé slunce! A pozor, čokoláda nepatří do lednice!