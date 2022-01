Dejte si pozor na kolena i hlavu! Úrazy na sněhu se týkají nás všech

Lyže, snowboard, skialpy, ale i sáňky, boby nebo obyčejná turistika. Tady všude na vás na horách číhá nebezpečí. A že to není jen tak, dokazuje i to, že má Horská služba každý rok čím dál tím víc práce. V loňské zimní sezoně vyjížděli záchranáři v červenomodrých bundách k 7605 případům. U lyžařů to odnášejí především kolena, u snowboardistů horní končetiny a hlava. Ale pozor, tím to rozhodně nekončí. Pozor by si měli dávat i ti, kteří se na sjezdovce ani neukážou. U připojištění zimních sportů lidé zapomínají na sáňkování, bruslení nebo běžkování.

Podle Mezinárodní zprávy o zimní a horské turistice se lyžování nebo snowboardingu věnuje dva a čtvrt milionů Čechů. Patříte k nim? Pokud ano, máte ve své zimní výbavě i dobré úrazové připojištění? Nehoda totiž není náhoda. "Nejčastější příčinou je nedodržování pravidel bezpečného pohybu na sjezdových tratích," říká jednoznačně ředitel Horské služby Patrik Jakl s tím, že častou příčinnou je také nedostatečný servis výbavy, který do těchto pravidel spadá.

Nejčastěji se loni vyjíždělo na pomoc lyžařům (zhruba polovina případů), poté snowboardistům, zimním pěším turistům, běžkařům a nemalý podíl na výjezdech mají také lidé na sáňkách a bobech. "U lyžařů řešíme nejčastěji poranění kolen, což je zhruba v 38 procentech případů. Dále pak zranění holení a kotníků nebo paží. Naopak u snowboardistů dominují úrazy horních částí těla. Zápěstí a paže tvoří 30 procent případů, potom ramena a klíční kosti. Úrazy hlavy a zad si způsobí zhruba dvakrát častěji rovněž snowboardisté. A ty jsou také zpravidla nejvážnějšími pojistnými událostmi," říká Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny.

Skialpinismus zažívá boom

Aktuálním fenoménem na českých horách je rostoucí obliba skialpinismu a s tím spojené rostoucí číslo výjezdů ke zraněným milovníkům tohoto adrenalinového sportu. Zatímco v roce 2015 vyjížděli záchranáři ke čtrnácti skialpinistům, v roce 2016 to bylo těchto zásahů osmatřicet. Každým rokem toto číslo roste. "Skialpinismus se stal módou i v našich podmínkách a stává se, že se mu věnují lyžaři bez potřebných dovedností a zkušeností. Výjimkou proto není zásah v těžko přístupném terénu a v některých případech i spolupráce Letecké záchranné služby," říká Jakl.

Dalším specifikem, které naše hory mají, je poměrně vysoký podíl zraněných snowboardistů. Podle mluvčí pojišťovny UNIQA to může souviset i s tím, že na zahraniční hory se vydávají již zkušenější snowboardisté. Těžké začátky, při nichž se hodně padá a často dochází ke zraněním především horních končetin, absolvují na českých horách. "Poprvé jsem se postavil na prkno na malém kopečku s dětským vlekem. Říkal jsem si, že se nic nemůže stát. A stalo. První pád, já dal ruce pod sebe a za půl hodiny jsem už seděl na jablonecké chirurgii," vzpomíná na své snowboardové začátky Martin Louže z Prahy.

Rozhodně bychom tedy neměli podcenit úrazové připojištění. I když se chystáme jen na malý kopeček, kde se zaručeně nic nestane, nebo naopak když už jezdíme pěkných pár let bez nehody, rozhodně to není zárukou, že se nic nemůže stát. Stejně tak je to i s pojištěním odpovědnosti pro případ, že naopak někoho zraníme my. "Náklady na zdravotní a psychickou újmu poškozeného šplhají dnes do statisíců i milionů korun, podle toho, jak vážný je úraz a zda jsou na poškozeném závislé další osoby," doplňuje Eva Svobodová s tím, že v cizině řeší každoročně jednotky takových případů.

Buďte opatrní i na sáňkách

A že lyžím, ani ničemu podobnému, co má skluznici neholdujete? To neznamená, že se vám nemůže nic stát. I takové sáně nebo boby mohou být docela nebezpečné. Chybou totiž bývá, že někdy na připojištění zimních sportů zapomínáme také u bruslení, sáňkování nebo běžkování. Přitom úrazy z těchto aktivit bývají neméně závažné. Navíc podle průzkumu společnosti Nielsen Admosphere je sáňkování a bobování u Čechů nejoblíbenější zimní kratochvílí a občas se mu věnuje 47 % dotázaných.