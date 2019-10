Devět tipů pro podzimní úklid v zahradě

Před příchodem zimy je důležité připravit zahradu a uklidit ji. Poslední teplé dny babího léta přímo vybízejí k práci venku. Proto se do toho pusťte! Abyste na nic nezapomněli, přinášíme praktické tipy, jak s lehkostí zvládnout podzimní úklid zahrady.

1. Shrabejte popadané listí

Listí na zahradě je dobré uklízet pravidelně, aby se pod nimi nevytvořila plíseň. Ta by mohla trávník poškodit a na jaře by tráva byla plná lysých a plesnivějících míst. Na shrabání listí lze použít hrabě, vysavače anebo fukary. "Akumulátorový fukar na listí for_q vás doslova odfoukne ze židle. Rychlost foukání lze přímo regulovat, navíc má zabudovaný TURBO mód pro snadný úklid většího množství listí nebo těžších větviček," doporučuje David Benda z oddělení zahradní techniky v Hornbachu.

2. Ostřihejte živý plot

Pomocí nůžek na živý plot přistřihněte živý plot. Ideálně se do této práce pusťte koncem října. Před zimou také pořádně zalijte všechny keře a stromky a kořeny stromů přikryjte kůrou. Ta ochrání půdu před mrazem a zároveň zabrání růstu plevele.

3. Posekejte trávník

Nepodceňujte přípravu trávníku na podzim a zimu. Koncem října anebo začátkem listopadu trávník naposledy posečte, ale tentokrát nechte trávu o trochu vyšší. "Před zimou byste měli trávníku věnovat speciálních péči. Pokud je přelitý, což se může stát v případě častých dešťů a automatického zavlažování, posekejte ho do výšky maximálně 5 cm. Provzdušněte ho vertikutátorem s drátky, který trávu pročeše a zbaví hub. Naopak vysušený trávník posekejte do výšky maximálně 6 cm a na provzdušnění použijte vertikutační hrábě s drátky, které vyčešou suchou trávu," radí David Benda z Hornbachu. V rámci podzimní péče můžete trávník postříkat proti zimním plísním a na přilepšení ho můžete poprášit trochou kompostu. Vždy to dělejte přes síto, ať nemáte na zahradě nevzhledné velké kusy.

4. Ostříhejte růže

Než přijde zima, nezapomeňte růže a jejich výhonky zastřihnout. Keříkové růže zkraťte pomocí speciálních nůžek. Odstraňte všechny výhonky, které jsou nemocné, zlomené anebo jinak poškozené. Zimu nepřežijí a rostlinu by oslabily. Po zastřihnutí zakryjte výhonky zeminou nebo kompostem až do výšky 15 - 20 cm. Nepoužívejte půdu z okolí keře, abyste nepoškodili její kořeny. Na přikrytí růží jsou ideální jehličnaté větve ze smrku či jedle, které zabrání zmrznutí keře. U stromových růží dbejte na jejich zabalení. "Korunu stromu zabalte do netkané textilie anebo pytloviny, a pevně ji přivažte, aby se během zimy neodhrnula. V žádném případě nepoužívejte černou textilii nebo fólii, rostlina by se po vlivem slunečního záření zapařila a zplesnivěla," vysvětluje David Benda z Hornbachu.

5. Zrušte a zryjte záhony

Záhony, o které jste se během roku starali, se budou pomalu ukládat na zimní spánek. "Jako první doporučuji zrušit záhony kořenové zeleniny jako je celer a petržel. V zemi může zůstat mrkev, zelí, pórek, červená řepa anebo černý kořen. Mírné mrazy zvládne také růžičková kapusta, čínské zelí, polníček, špenát. Všechny rostliny ale chraňte vrstvou listí," radí David Benda z Hornbachu. Před zimou všechny záhony zryjte a zbavte plevele. Na jaře vám to ušetří práci. Hlínu můžete také jemně pohnojit, aby měla z čeho čerpat živiny.

6. Postarejte se o bylinky a trvalky

Listy bylinek můžete otrhat a vysušit. V zimě se vám budou hodit do jídla anebo do čaje. Oregano, mátu, tymián nebo šalvěj můžete nechat přes zimu venku, jen je pečlivě zahrabte do listí, aby přes zimu neomrzly. Trvalky zahrňte zeminou, na jaře vám opět vykvetou.

7. Zpracujte spadané větve

V rámci podzimního úklidu nezapomeňte zpracovat spadané větve a odštěpky. Ideální je pro to elektrický drtič zahradního odpadu. "Nepokoušejte se vkládat materiál do drtiče násilím, mohli byste ho poškodit. Větší odřezky doporučuji zmenšit pomocí silnějších nůžek na větve s velkou pákou," upozorňuje David Benda z Hornbachu. Pokud je materiál po prvním nadrcení příliš hrubý, můžete proces zopakovat. Takto nadrcený odpad můžete použít jako základ kompostu.

8. Kompostujte

"Pro dosažení dobrého výsledku kompostování dbejte na to, aby byl materiál při plnění kompostéru co nejpestřejší a suchý se dobře promíchal s mokrým. Tím se vytvoří vyrovnané prostředí, které kompost potřebuje k tomu, aby se stal dobrým hnojivem," vysvětluje odborník z Hornbachu. Zároveň dodává, že do kompostu můžete přidat biologický kuchyňský odpad, posekanou trávu, suché listí, odřezky z živého plotu a keřů, zbytky květů i odřezky ze stromů. Hodnotný humus, který vznikne kompostováním, se hodí na zkvalitnění namáhané zahradní půdy a obnovení jejího života.

9. Vysazujte

Nejdříve jsme poradili záhony zrušit a nyní máte vysazovat? Ano, opravdu to tak je. Na podzim se mnoho rostlin sklízí, ale cibuloviny a ovocné stromy se sázejí. "Říjen je ideální čas pro tulipány, krokusy, narcisy a hyacinty. Od poloviny října také můžete začít vysazovat jabloně, hrušně, višně, borůvky nebo exotické kiwi a fíkovník," popisuje David Benda z Hornbachu.