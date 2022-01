Do Česka přichází fenomén ze zahraničí. Seznamte se s Veggie Challenge

S novým rokem si většina z nás ráda dává různá předsevzetí a výzvy. Lidé po celém světě se vedle již celkem zažitého Suchého února v posledních letech hojně zapojují také do Veganuary. Jde o každoroční výzvu organizovanou britskou neziskovou organizací, která povzbuzuje lidi k tomu, aby se v měsíci lednu stravovali více rostlinně. Obdoba této výzvy nyní přichází i do Česka v podobě Veggie Challenge, za kterou u nás stojí organizace ProVeg Česko. V jiných zemích se přihlásilo již více než 400 tisíc osob.

Není žádným tajemstvím, že Česko se nadále řadí k zemím, kde je spotřeba masa vysoká. Výrazně však vzrůstá počet těch, kteří maso či ryby konzumují pouze příležitostně. Z nedávného výzkumu FMCG Gurus pro ProVeg Česko totiž vyplývá, že se u nás vedle vegetariánství a veganství rozrůstá tzv. flexitariánství. Lidé, kteří se takhle stravují, se snaží cíleně snižovat svoji spotřebu všech produktů živočišného původu. Vyloženě za flexitariány a flexitaránky se v průzkumu označilo 21 % dotázaných. Nejen jim je lednová Veggie Challenge jako dělaná na míru.

"Veggie Challenge je 30denní výzva, která spotřebitelům a spotřebitelkám pomůže snížit spotřebu živočišných výrobků a účinně jim pomáhá překonat nejčastější bariéry, které jim brání stravovat se více rostlinně, například seznámením s nejnovějšími rostlinnými produkty i doporučením ověřených receptů," představuje Veggie Challenge manažerka kampaně Tereza Trávníčková.

Do kampaně se zapojí mezinárodní i lokální výrobci rostlinných produktů a informovat o ní budou i vybrané retailové řetězce, například formou akčních týdnů. "Veggie Challenge vidím jako úžasnou příležitost, jak podpořit a inspirovat lidi, kteří by chtěli snížit spotřebu masa, a ukázat jim rozmanitost chutných vegetariánských a veganských alternativ. To je dobré nejen pro naše zdraví, ale i pro životní prostředí. Doporučuji všem, aby se společně s námi zapojili do Veggie Challenge, protože čím více lidí si rostlinnou stravu zamiluje, tím lepší bude svět," nabádá k zapojení do kampaně Emine Mamarasulovová, brand manažerka rostlinné značky Garden Gourmet z Nestlé Česko.

Pro zdraví, zvířata i životní prostředí

Správně sestavená a vyvážená veganská strava je nejen bezpečná, ale může též pomoci při prevenci či léčbě některých nemocí. Má vliv na redukci hmotnosti, cholesterolu, reguluje krevní tlak i hladinu cukru v krvi. "Častým mýtem je, že rostlinná strava nedokáže zabezpečit dostatek bílkovin a vitaminů. Pokud váš jídelníček bude zahrnovat hlavně zeleninu, ovoce, luštěniny, celozrnné potraviny, ořechy či semínka a najdete rovnováhu mezi zdravým stravováním a občasným mlsáním, budete v pořádku," říká Tereza Trávníčková z ProVeg Česko.

Velkou motivací k zapojení mohou být i životy zvířat. Každý, kdo se rozhodne pro snížení konzumace (či úplné vyloučení) živočišných produktů, zejména masa, ale také mléčných výrobků a vajec, přispěje k menší poptávce po těchto produktech a následnému snížení zbytečného utrpení a umírání zvířat v budoucnosti. Výpočty pro vegetariánskou a veganskou stravu zahrnují ušetření přibližně 1,8 suchozemských zvířat po dobu 30 dnů. Čistě rostlinná strava tak může potenciálně ušetřit životy až 200 suchozemských živočichů za 10 let.

Průmyslová živočišná výroba je zodpovědná za nejméně 14,5 % celosvětových emisí skleníkových plynů a způsobuje významnou degradaci životního prostředí od ztráty biodiverzity až po odlesňování. Přechod na rostlinnou stravu je tak spolu s omezováním plýtvání jídlem jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zmírnit svůj dopad na klima. "Živočišná výroba je také klíčovým hráčem ve zvyšování spotřeby vody. Rostliny potřebují vodu ke svému růstu a produkce masa vyžaduje, aby zvířata nejdříve snědla velké množství rostlin. Pokud se zapojíte do Veggie Challenge, po dobu 30 dnů na rostlinné stravě můžete potenciálně ušetřit až 39 000 litrů vody," popisuje manažerka kampaně Tereza Trávníčková.

Ve dvou a více se to lépe táhne

Je všeobecně známé, že ve dvou a více se to lépe táhne. Jinak tomu nebude samozřejmě ani v případu Veggie Challenge. Každý, kdo se do ní rozhodne zapojit, najde potřebnou dávku motivace na webu a také v moderované facebookové skupině. Výzva tak nemůže být snadnější. Kromě toho, že účastníci a účastnice výzvy najdou více než 100 lahodných receptů, také budou moci sledovat, jaký pozitivní dopad má jejich zapojení do výzvy.