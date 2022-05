Dovolená pod stanem je opět hitem, moderní vychytávky z ní udělají zážitek roku

Přišel váš partner nebo kamarádi s nápadem, že pojedete pod stan? Jen žádnou paniku, nebojte se té představy, kempování už dávno není o nepohodlí a stanu, ze kterého vám čouhají nohy ven. Moderní kempování má mnoho podob, na trhu existuje velké množství vychytávek pro jeho usnadnění a zpříjemnění. Pořádně se vybavte a bez obav můžete vyrazit na cestu.

Obliba kempování v jakékoliv podobě v posledních letech vzrůstá. Přispěla k tomu jistým způsobem i pandemie, kdy lidé raději cestovali po krásách naší země než do zahraničí. Podle statistik Ministerstva dopravy například oproti roku 2020 vzrostl počet obytných aut o více jak 3 tisíce a za posledních deset let se jejich počet téměř ztrojnásobil. Podíváme-li se do zahraničí, tak americké průzkumy ukazují, že v roce 2018 kempovalo 1,4 milionu tamních domácností. Kempování je, pro někoho možná překvapivě, velmi populární mezi mladou generací. Celých 56 % kempařů tvoří tzv. mileniálové. Lidé zkrátka touží po úniku z hektického života, hledají trochu klidu a spojení s přírodou. A nezáleží příliš na tom, zda se rozhodnete spát pod hvězdami, vyrazíte na cestu karavanem, nebo zvolíte luxusnější variantu v podobě glampingu. "Dovolenou pod stanem si díky modernímu vybavení, které nabízíme, vybírá stále více lidí, i takových, kteří ji měli doposud spojenou s trochou diskomfortu. To už ale není pravda, k dostání jsou pohodlné karimatky, prostorné stany a spousta dalšího příslušenství. Díky velkému výběru si tak naplánujete kempování, které pro vás navždy bude skvělým zážitkem," řekl Vít Hruška, produktový specialista největšího e-shopu s outdoorovým vybavením 4camping.cz.

Pěkně od základů

Klasické kempování se neobejde bez stanu, karimatky a spacáku. Moderní doba ale přináší mnoho vymožeností, které vám usnadní život. Vyhněte se trapným a komickým situacím při stavbě stanu, kdy zápasíte s každou tyčkou a nakonec se celý váš výtvor zbortí. S nafukovacím stanem bydlíte během pár minut a bez stresu. Dáte-li přednost běžnému stanu, máte spoustu možností. V každém případě díky moderním materiálům vám na hlavu nepoteče. Samozřejmě musíte vycházet z různých kritérií od velikosti stanu až po to, do jakých podmínek se chystáte.

Jak si kdo ustele, tak si lehne

Vezměte v potaz svou kondici a místo, kam se chystáte a pak se vrhněte na výběr karimatky a spacáku. Účelem karimatky je izolace proti chladu, který jde od země, proto nespoléhejte jen na to, že máte dokonalý spacák. Bez karimatky snižujete vlastnosti i toho nejlepšího. Zda zvolíte pěnovou či nafukovací, nízkou nebo ve výšce matrace, to už je pouze na vašich preferencích. Na 4camping.cz si pohodlně vyberete vše pro kempování včetně spacáku, ten pravý si vyfiltrujete přesně na míru. Ideální je začít tím, do jakého klimatu má být určen. Cestujete-li jen v teplém létě, zimní spacák asi neužijete.

Pohodlí a funkčnost

Výběr oblečení a obuvi se opět odvíjí od toho, kam se chystáte. Při vysokohorských túrách bude přece jen potřeba věnovat outfitu větší pozornost než při výletu do kempu na Moravě. Svá specifika pak má i cyklistická výbava. Zapomenout nesmíme ani na batoh. Dnešní modely zpravidla téměř nic neváží, jsou vyrobeny z odolných a často nepromokavých materiálů a disponují různými detaily pro komfortní nošení.

Praktické vychytávky

Zůstáváte-li v kempech, většinou nemusíte řešit sociální vybavení, pokud ale vyrážíte mimo tato zařízení, mohla by se hodit cestovní sprcha. Ta bývá vyrobena z ultralehkého materiálu a zabere minimum místa. Podobně oceníte i přenosný dřez, který poslouží taktéž pro osobní hygienu nebo jako miska na vodu pro vašeho psího parťáka. Kdo by se tahal s nádobím, když si může pořídit silikonové skládací, které se dá zastrčit, kde je zrovna místo v batohu. Pokud vyrážíte do přírody, může se stát, že zůstanete bez pitné vody. Pitný režim je důležitý, proto se vyplatí přibalit si filtrační láhev. Do ní můžete nabrat vodu třeba ze studánky a díky speciálním technologiím z ní máte během chvíle pitnou vodu bez nečistot. V případě, že máte tu možnost, přibalte si i příruční vařič. Velmi praktická je sada na vaření, která kromě samotného vařiče obsahuje i další příslušenství včetně hrnce. Tohle všechno přitom sbalíte, věřte či ne, do malého uzlíčku. A co ještě by se mohlo hodit v dnešní době plné technologií? Solární nabíječka či powerbanka. Ano, často si sice chceme odpočinout i od telefonů, ale už jen z důvodu bezpečnosti je dobré, aby byl funkční. Ztraceni uprostřed lesa nechcete vidět indikátor vybité baterie.

Kempovat se dá i jinak

O poznání pohodlnější je karavaning neboli kempování v obytném voze. V takovém případě vás zaujme nabídka kempingového nábytku či předstanů ke karavanům. Pro ty, kteří si potrpí na opravdové pohodlí, ale zároveň je kempování láká, je tu glamping. Glamour camping čili kempování s nádechem luxusu. Ubytovat se tak můžete v pohodlné maringotce, stylovém treehousu či na houseboatu. Kempování je zkrátka v kurzu a ať už zvolíte jakýkoliv styl, vždy se řiďte pravidly, která pro něj platí. Svůj dočasný přístřešek či vůz postavte jen na místa k tomu určená. Tak co, za jakým dobrodružstvím letos vyrazíte?