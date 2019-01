Den čtvrtý: nastal den D. Expedice našla horské gorily

Expedice do rovníkového deštného pralesa východoafrické Ugandy za ohroženými horskými gorilami nazvaná Go za Gorilou! pokračuje. Jaký byl pro účastníky čtvrtý den? Začtěte se do jejich deníku.

Pepa Zeman - desetiletý kluk po úrazu ze spolku Bolíto

Největším dnešním zážitkem byly samozřejmě gorily. Moc se mi líbily, ale nelíbilo se mi, když jedna z nich sáhla Márovi na nohu. To jsem měl fakt strach. Téměř čtyřhodinová cesta k nim byla úplně v pohodě. Měl jsem sice pár krizí a byl občas smutný, ale celkově paráda. Potkali jsme také pár černých dětí v mém věku. Měly neuvěřitelnou dřevěnou koloběžku, vyrobenou z různých dřevěných prken. Nikdy jsem zatím nic takového neviděl. Sice ještě neumím anglicky, takže jsme moc nepokecali, ale byly mi moc sympatické. A už se moc těším, až se anglicky naučím, abychom si mohli popovídat.

Milan Suchý - IT specialista

Vstávání do hluboké tmy, abychom byli včas na check pointu, kde se přidělují gorilí skupiny. Horská údolí zalitá mlhou a vycházející slunce slibovaly krásný den. Na check pointu jsme dostali přidělenu skupinu goril včetně průvodců. Ke gorilám jsme dorazili po téměř čtyřech hodinách chůze strmými, blátivými svahy v tropickém pralese. Byl to tak úžasný zážitek, že jsem ani moc nefotil. Odpočinul jsem si až při pauze, když jsem se vykoupal v horském potoce. Při cestě zpět všem došla voda. Brutální stoupák ve vedru a poslední dva kilometry bez vody. Na check pointu jsme podpořili místní rodiny, vrhli se na zásoby vody a hurá na základnu!

Marek Ždánský - gorilí táta

Dnešní den se opravdu povedl. Viděli jsme čtrnáctičlennou skupinu goril, která na nás čekala přibližně po šesti kilometrech hledání v hustém pralese. Gorily se chovaly naprosto v klidu, dovolily nám jít opravdu až k nim. Měli jsme veliké štěstí. Gorilí skupina nebyla v hustém porostu, ale naopak dobře přístupná na výborném místě s možností perfektního fotografování. Cesta k nim byla opět namáhavá, propotil jsem celé své oblečení, ale stálo to za to.

Kamil Střihavka - zpěvák

Dnes byl Den D. Vyrazili jsme tedy do hor, absolvovali skvělý téměř čtyřhodinový track s šestisetmetrovým převýšením. Gorily jsme zastihli ve skvělém rozpoložení. Přežily gorily i my. Budu se těšit co nás zase čeká zítra.