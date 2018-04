Hoďte si granátem a přijďte k nám studovat, láká čínská škola mladé

Čínská vysoká škola se pro nízký zájem studentů o sportovní události rozhodla letošní soutěžní disciplíny zpestřit - bude pořádat hod granátem. Studenti tak budou během květnového utkání házet například replikami ručního granátu s dřevěnou rukojetí, který používali Němci během druhé světové války, napsal zpravodajský sever BBC.

Podle učitelů univerzity v severočínském městě Tchaj-jüan měli v předešlých letech místní vysokoškoláci velmi malý zájem o disciplíny jako hod oštěpem či diskem. Netradiční utkání navrhl vedení školy jeden ze studentů, který se školních sportovní soutěží dříve zúčastnil.

"Studenti se jen hrnuli, aby se do soutěže přihlásili," uvedla škola. "Ti, co se do utkání nekvalifikovali, vypadali opravdu zklamaně," dodala.