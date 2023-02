Ideální čas pro nové aktivity s vaším čtyřnohým parťákem. Vydejte se na cestu celostního životního stylu s pozitivními návyky

Mnoho z nás se vrhá do nových výzev s těmi nejlepšími úmysly. Jenže zbavit se starých návyků vyžaduje správné odhodlání a notnou dávku motivace a trpělivosti. Na cestě k dosažení vysněných cílů nám může pomoct celostní přístup k životu. Ten totiž zohledňuje všechny aspekty našeho bytí - výživového, fyzického, duševního, emocionálního, sociálního a mnoho dalších. A není důvod, proč by tento přístup k životu nemohl využít i váš čtyřnohý mazlíček.

Pokud jde o nové cíle vedoucí k lepšímu životnímu stylu, začátek roku je tradičně nejrušnějším obdobím. V ambiciózních plánech, jak se stát zdravější verzí sebe sama, však často přehlížíme své čtyřnohé mazlíčky. Vzhledem k lásce a radosti, kterou nám vnášejí do života, by péče o jejich zdraví měla být jednou z hlavních našich priorit. Zapojte se do 21denní výzvy se značkou Perfect Fit™ společně se svým mazlíčkem a nastartujte cestu k smysluplnějšímu životu. Zahrnutím vysoce kvalitního krmiva do pravidelného jídelníčku vašeho mazlíčka pozitivně přispějete k udržení optimálního zdraví jak u koček, tak psů, bez ohledu na jejich věk či životní styl. Krmivo kombinuje pět benefitů, které napomáhají udržet ideální rovnováhu v oblastech jako trávení, zdraví močových cest, silná přirozená obranyschopnost, zdravá kůže a srst, hmotnost a tělesná kondice.

Vítězové i poražení mají stejné cíle

Podle dat poradenské společnosti FranklinCovey třetina předsevzetí a jejich naplnění skončí ještě před koncem ledna, což je důvod, proč s nimi začínáme každý rok znovu. Příčiny, proč selháváme, jsou různé - často je to proto, že jsme si stanovili cíl bez skutečného osobního přesvědčení. Cíle jsou také mnohokrát příliš ambiciózní, jsme na sebe moc přísní a zapomínáme si užívat proces změny a transformace. Významný vliv na nás má také okolí, ve kterém se pohybujeme. Prostředí, kterému chybí správná energie a nadšení, může náš růst brzdit. Proces změny neprobíhá snadno a s přibývajícím věkem je přirozeně obtížnější. Dobrou zprávou však je, že se odborníci shodují na tom, že zbavit se nezdravých návyků je možné. A se správnou stimulací a pravidelným cvičením může změna nastat rychleji, než si myslíte.

Na nové rituály lze adaptovat i kočky, které mají často temperamentní a svéráznou povahu. Kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová doporučuje vytvořit si pro aplikování změn či nových návyků plán. "Pokud potřebujeme kočku naučit změně, musíme začít pozvolna. Pokud jste například změnili povolání a budete vstávat do práce v jinou hodinu, je potřeba na to kočku připravit. Moc dobře totiž vnímá a chápe čas, proto je potřeba i jí vstávání adekvátně přenastavit, a to ideálně aktivní hrou před krmením a samotné krmení posunout na co nejpozdější dobu před spaním. Kočka potom bude v noci mnohem lépe spát a oběma vám to pomůže se na změnu lépe připravit," vyjadřuje se expertka k budování rituálů, na kterých je založena 21denní výzva, jež je iniciativou nového prémiového krmiva Perfect Fit™.

Zohledněte své priority v každodenním životě

Podle Maxwella Maltze, předního plastického chirurga a autora několika knih o psychologii a lidském chování, lze první výsledky změn, které nám dávají chuť jít dál, pozorovat již za 21 dní. Nečekejte však zázraky, nové návyky vyžadují notnou dávku vůle a důslednosti. Ideální kombinací je, pokud člověk přijme změnu jako součást svého nového životního stylu a jako cestu za zdravějším a funkčnějším tělem a myslí. Nejdříve si stanovte menší cíle, které jsou splnitelné, a především pro vás smysluplné. Každý nový návyk potřebuje k zaběhnutí nějaký spouštěč, který vás bude motivovat - něco, co vám bude návyk pravidelně připomínat. Může to být opakující se událost v kalendáři, barevný lísteček na zrcadle nebo partner, se kterým se budete vzájemně povzbuzovat.

Rituály jsou důležité i pro fungování a spokojenost našich koček. Je však dobré mít na paměti, že jsou to vychytralé bytosti, které s námi v důsledku denní rutiny dokážou manipulovat. Kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová doporučuje kočce čas od času dopřát obměnu a nepravidelnost. "Rituály jsou pro kočky velice důležité, protože jim dodávají v životě jistoty. Nesmí se to s nimi ale přehánět, protože kočky jsou dostatečně chytré na to, aby s námi skrze rituály a naši denní rutinu začaly manipulovat. Je dobré jim čas od času dopřát nějakou nepravidelnost, aby nezačaly trpět například separační úzkostí nebo si nevynucovaly krmení v pět hodin ráno."

Vyzkoušejte 21denní výzvu se svým mazlíčkem

Kvalitní mezilidské vztahy jsou založené na naší schopnosti o ně pečovat a rozvíjet je. Je prokázáno, že silné vazby s druhými nám prospívají po duševní stránce a činí nás šťastnějšími. Stejně tak důležitý je i vztah s našimi domácími mazlíčky, kteří hrají nedílnou roli v našich životech. Zapojte se do 21denní výzvy, která vám umožní podpořit komplexní zdravý přístup k životnímu stylu vašeho mazlíčka a zároveň díky ní upevníte váš vztah. S výzvou dokážete uspokojit specifické potřeby svého mazlíčka tak, aby byl šťastný, zdravý a plný života. Filozofie značky STRAVA-POHYB-HRA má za cíl rozvíjet mladistvého ducha zvířete po celý jeho život, a to díky komplexnímu přístupu zahrnujícímu nadstandardní výživu, optimální objem cvičení a mentální stimulaci.

Kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová na závěr dodává:

"Společné trávení času s vaším mazlíčkem je velmi důležité pro upevňování vzájemných vztahů. Například kočky jsou velmi citově založená zvířata a dlouhou samotou trpí. Neznamená to, že vaše kočka pláče za dveřmi, když jste osm hodin v práci - na to je s největší pravděpodobností zvyklá. Ale potom, co se z práce vrátíte, očekává nějakou akci, v ten okamžik je potřeba pracovat na vašem partnerském vztahu a strávit spolu nějaký čas ať už aktivní hrou, užíváním si společných chvil, anebo třeba řešením hlavolamů, aby se dostala k dobrůtkám. Pokud se kočce budeme věnovat jen tím, že jí vyčistíme záchod a dáme najíst, nějaký hluboký vztah nemůžeme očekávat, protože do něho sami neinvestujeme."