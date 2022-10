Koupelna je prostor, který má být nejen hezký ale především funkční. Právě proto vznikla kompletní podomítková koupelnová řešení, jež se snadno instalují a vylepší jak design, tak i funkčnost této části bydlení.

Architekti a interiéroví designéři se dnes stěží obejdou bez podomítkových instalací. Usnadňují totiž hru s prostorem a funkčně posouvají koupelnu do 21. století. Jedná se o moduly či moderní systémy zabudované ve zdi. Vnější komponenty baterií nebo toalet (trubky, nádržky, ovládací jednotky a jiné) jsou elegantně ukryté za stěnou, díky čemu získá koupelna dokonalý uhlazený design. Specialistka na koupelny z projektových marketů Hornbach představuje tipy, jak na podomítkové instalace.

Jaké jsou jejich výhody?

Podomítkové instalace mají celou řadu předností. Mezi ty největší rozhodně patří úspora prostoru a uživatelský komfort. "Bezpochyby nejoblíbenější je podomítkově instalované WC, kde oceníte zejména snazší údržbu oproti standardnímu kombi WC. Kromě toho si lze vyhrát i s designem místnosti - zajímavá ovládací tlačítka, LED osvětlení, integrované odsávače pachů či flexibilní stavební výška. A to je pouze zlomek toho, co vše podomítkové instalace umožňují," vysvětluje Marcela Bínová, odbornice z oddělení koupelen v projektových marketech Hornbach.

Jaké možnosti existují?

• Závěsné WC

Závěsné toalety jsou elegantní a stále oblíbenější. U montáže splachovací nádržky existují u WC systémů dvě možnosti: kombifix nebo jádrofix. Systém kombifix je určen k zazdění do nosní zdi a jádrofix je vybaven kovovým rámem, jež se zafixuje do podlahy nebo bočních stěn. Tento systém je vhodný především k instalaci v panelových domech. U podomítkových instalací je nutné brát v potaz rozměry podomítkových modulů. "Podomítkové sprchové či vanové baterie většinou nedostanete do příček tenčích než 10 cm. Během montáže kombifixu je rovněž důležitá podezdívka, aby nedocházelo k následnému uvolnění," upozorňuje specialistka.

• Sprchové a vanové baterie

Druhým nejběžnějším prvkem podomítkových instalací jsou zabudované koupelnové baterie - vanové nebo sprchové. Kromě výhod z hlediska estetiky mají i několik dalších lákavých benefitů. Úspora prostoru zde platí dvojnásob. "Instalací podomítkové baterie ve sprše či u vany ušetříte dobrých 5 cm. Výhodou je také možnost instalace integrované hlavové sprchy nebo bočních trysek," radí Marcela Bínová.

• Umyvadlové baterie

Přestože zatím nejsou tak běžným systémem v domácnostech, jsou nástěnné umyvadlové baterie podstatnou kapitolou podomítkových instalací. Jednou z jejich hlavních výhod je možnost získat více místa v okolí umyvadla. Díky umístění celého připojení uvnitř stěny je celá plocha sanitární keramiky volná. Kromě jednodušší údržby je i pohyb u umyvadla pohodlnější. "Mezi nevýhody nástěnných armatur jsou náročnější stavební a instalatérské práce. V případě poruchy je pak údržba složitější, protože je nutné pracovat i na zdění," hovoří odbornice z Hornbachu.

• Na co dávat pozor

U výběru sprchové nebo vanové podomítkové baterie je důležité vědět, kolik odběrných míst bude obsluhovat. "V případě instalace vícera odběrných míst podomítkové baterie je pak třeba dbát na doporučení výrobců ohledně dimenzí přívodních trubek (obvykle ½" nebo ¾") a požadovaných tlaků (obvykle min. 1 atm). Při nedodržení doporučení se může stát, že požadovaného výsledku nedosáhnete," zdůrazňuje Marcela Bínová a dodává: "Opatrně postupujte i během instalace odpadů. Tyto podomítkové elementy mají taktéž svou stavební výšku, se kterou je nutné kalkulovat při plánování koupelny. Pamatujte, že voda teče z kopce. U instalace odpadů běžně postačí 1% spád."