Jak proběhat horké léto bezpečně?

Co je léto pro běžce? Nejlepší sezona pro trénink, závody i zábavu po běhu! "Také však pořádná vedra, déšť, svalové křeče, ale i odřené bradavky. Jde hlavně o počasí, jehož výkyvy jsou rok od roku stále extrémnější.

Jen případů kolapsu z vedra, ke kterým museli pražští záchranáři vyjet minulý rok, bylo přes jedno sto, vysvětluje mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a vytrvalostní běžkyně Jana Poštová. Úpal, úžeh a dehydratace však zdaleka nejsou tím jediným, co může běžce v létě potkat. Některá rizika nás možná nenapadnou hned při prvním zamyšlení, o to důležitější je být na ně připraven.

"Ostřílení běžci mohou mít pocit, že už mají všechno v malíku, ale k bezpečnosti je potřeba přistupovat s pokorou. Třeba dbáme na to, že i v letních dnech se světlem až do noci je důležité dodržovat zásady viditelnosti. Proto je na našem závodě povinná noční výbava s čelovkou a reflexní vestou už od 18 hodin - i když je ještě vidět. Při prvním ročníku se nám jeden běžec bez světla a mobilu zatoulal, pak padla tma... a skončil v Rakousku. Naštěstí byl v pořádku, na předávku přijel taxíkem, ale byly to zbytečné nervy," dodává Květa Látalová, ředitelka štafetového závodu Vltava Run, který se běží vždy v květnu a trasa dlouhá 360 km vede z Šumavy až do Prahy.

Chcete si z letních běžeckých radovánek odnést jen vzpomínky na euforii ze zdolaných tras, namísto hororových historek? Pak se snažte o maximální bezpečnost svou i všech vašich souputníků - ať už také běží, jdou nebo jedou. Zde je několik praktických tipů.

Pijte! Ano, zdá se to jasné jako facka - a přesto každým rokem další lidé omdlévají a kolabují, protože nepijí dost. Pár hodin před výběhem se proto vždy zavodněte. Chystáte-li se na delší běh, mějte v kapse drobné na limonádu nebo vlastní lehkou láhev s pitím. Pivo v omezené míře (a ideálně nealko) nechte až po doběhu - nechcete přece, aby utrpěl váš běžecký styl a poněkud se... ehm, vychýlil. Také je důležité vědět, že alkohol snižuje schopnost regenerace organismu. Nejlepší variantou je džus říznutý neperlivou minerálkou, dodá vám kromě vody i trochu minerálů a cukrů. Především hořčík se hodí doplňovat, pokud trpíte na křeče. Ale pozor - hořčíkové doplňky před delším výběhem otestujte, na některé jedince totiž působí projímavě.

Jezte! Začátečníci se často diví, proč se o ně při běhu pokouší lehká zimnice a slabost. Seznamte se s cukrovým dluhem! Nemusíte si nosit na výběh chlebník se svačinou - stačí trochu plánovat, co a kdy před vyběhnutím sníte. Naučte se znát své tělo a zjistěte, co právě vám nejlépe sedne. Patříte-li k běhavým jedincům s citlivějším zažíváním, nezapomínejte, že pohyb ještě zrychluje peristaltiku. Málokde máte tak jedinečnou příležitost spatřit množství v podřepu se blýskajících pozadí jako při běžeckých závodech. Vlhčený toaleťák a papírové kapesníky jsou proto velmi užitečnou výbavou běžeckého batůžku. A vždy řádně zahrabat!

Mazejte! Spálená a odřená kůže, opruzeniny a k tomu váš slaný pot tvoří velmi nepříjemnou kombinaci. Používejte kšiltovku, opalovací krém a exponovaná místa, která se mohou otírat o textil nebo batoh, preventivně ošetřete vazelínou nebo jiným mastným krémem. Tradičně náchylná je vnitřní strana stehen, paže v místě končících rukávů a u mužů bradavky. Pohled na závodníka, kterému skrz tričko prosakuje krev z odřených prsních dvorců, je opravdu útrpný!

Zůstaňte v kontaktu! Trailový běh je skvělý - člověk se cítí jako šťastný kamzík, osamoceně kluše přírodou... dokud nečelí samotě s nataženým svalem nebo podvrtnutým kotníkem. Není snazší způsob, jak se na takovou situaci připravit, než si do mobilu stáhnout aplikaci Záchranka. "Stačí v aplikaci tři vteřiny podržet nouzové tlačítko a dispečink zdravotnické záchranné služby získá vaši GPS polohu. Navíc hned poté nabídne volání na tísňovou linku 155 - to je nutné také uskutečnit, abychom zjistili další potřebné informace. Aplikace automaticky posílá jméno a telefonní číslo volajícího a veškeré zdravotní údaje, které si předem vyplnil ve svém profilu. Umí i videohovor, kdy může dispečer situaci sám vidět na dálku, a lépe tak poradit, jak postupovat," vysvětluje Jana Poštová.

Vnímejte! Možná si běh rádi užíváte za dunění beatů ve sluchátkách. Pak ale riskujete, že nezpozorujete blížící se hrozbu v podobě rozverného psa, trčící větve, koloběžkáře, dítěte nebo rozjetého cyklisty - v horším případě auta nebo agresivního opilce. Snažte se vnímat své okolí a nebýt duchem nepřítomni. Při běhu je nutné volit vždy stranu, která vám umožní vidět blížící se auto. Nespoléhejte na to, že řidič vás sám spatří, a aktivně sledujte provoz kolem sebe. Důvěřujte své intuici, a pokud máte z nějakého místa nebo člověka nepříjemný pocit, vyhněte se jim. I kdyby to bylo proti vašemu původnímu tréninkovému plánu - vaše bezpečí a klid jsou důležitější.