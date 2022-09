Jak provětrat domácnost: Vyzkoušejte metodu KonMari!

Drobná usměvavá rodačka z Tokia Marie Kondo změnila domácnosti po celém světě. Metoda úklidu, která po ní dostala název KonMari, je stále populárnější. Vyznavačka minimalistického stylu ukazuje, jak přijmout úklid jako životní styl a jak vytvořit čistý a útulný domov, který bude svým obyvatelům přinášet radost.

Čtyři miliony obdivovatelů nadšeně sledují instagramový profil Marie Kondo a obdivují pečlivě srovnané a nadepsané skleničky s kořením a bylinkami, úhledně uspořádanou spíž, pečlivě složené prádlo i šuplíky s organizéry, kde má vše své pevně dané místo. Lektorka úklidu věří, že uspořádaný domov redukuje stres v životě a pomáhá lidem cítit se lépe. KonMari metoda vychází z jednoduché myšlenky: Abychom se mohli cítit spokojeně, potřebujeme k tomu prostor.

Pro větší přehled ukládejte oděvy horizontálně

Marie Kondo je pověstná svým netradičním způsobem skládání oděvů (ale i ložního prádla či ručníků) do "ruliček". Oblečení pak rovná horizontálně, takže ve skříni připomíná pečlivě seřazené knihy. Díky tomu získáte o všem lepší přehled a nestane se vám, že když si vyberete tričko zespodu hromady, celý "komínek" se vám zhroutí. Ideální je rovnat takto oděvy do hlubokých šuplíků. A pokud chcete dosáhnout ještě větší dokonalosti, můžete ukládat i podle barev - tmavé dozadu a světlé dopředu. U kousků visících na ramínkách zase rovnejte podle jejich délky - vlevo budou ty nejdelší a směrem doprava se bude délka zkracovat. Ve skříni pak v pravé části zůstane prostor, který můžete dále využít - třeba do něj umístit úložné boxy, kufry atd.

U oblečení to nekončí...

Zatímco většina z nás je zvyklá uklízet byt či dům po jednotlivých místnostech, Marie Kondo doporučuje zaměřit se na věci podle kategorií. Po třídění oblečení svou pozornost nasměrujte na knihy, pak na různé papíry a dokumenty a následně na drobnosti a nezařazené věci, které se označují japonským slovem "komono" - je to například kuchyňské nádobí, doplňky, elektronika, hračky, dekorace a podobně. Nanoste si vždy všechny věci z dané kategorie z celého domu na jednu hromádku a pusťte se do hodnocení, zda je opravdu potřebujete, či nikoliv.

Máte vytříděno... A co dál?

Už vaše domácnost dostatečně prokoukla a vyřadili jste věci, o kterých jste možná ani netušili, že se v hlubinách skříní, šaten a kumbálů ukrývají? Teď nadešel čas, abyste věcem, které jste se rozhodli si ponechat, dali to správné místo. Díky tomu už nebudete zažívat paniku, když potřebujete něco rychle najít, a ne a ne si vzpomenout, kam jste to položili. Také můžete mnohem efektivněji využít úložné prostory. Teď už přesně víte, jaké úložné boxy se vám budou hodit a jak nejlépe všechny věci v domácnosti skladovat, aby bylo vše přehledné. Velmi praktickou pomůckou jsou rozdělovače do šuplíků, takzvané "hikidashi boxes". Díky nim se vám jednotlivé věci nepomíchají.

Čistota, půl zdraví: Zbavte domácnost prachu!

