Jak se obléci na letní sporty?

Letní počasí láká k nejrůznějším venkovním aktivitám a správně zvolené oblečení vám

zajistí nejen příjemný pocit, ale může pozitivně ovlivnit i váš sportovní výkon. Jak se v

létě obléci na kolo, na vodu nebo do hor?



V aktivně strávených horkých letních dnech je míra potu výrazně vyšší, než kdy jindy.

Při běhu, jízdě na kole i horské turistice vás nepříjemné mokré tričko, které velmi těžko

schne a lepí se na tělo, mnohdy provází po celou dobu. To ovlivňuje nejen radost

z pohybu, ale navzdory vysokým teplotám hrozí i prochladnutí, což nejčastěji postihuje

vaše klouby, záda či ledviny.



A právě v takových situacích poznáte rozdíl mezi obyčejným sportovním a funkčním oblečením. "Vhodné oblečení při letních sportech opravdu nemá smysl podceňovat.

Kvalitní funkční oblečení nenasákne potem, ale odvede vlhkost z povrchu těla na lícní

stranu, kde se rychle odpaří. Zároveň zajistí co nejlepší tepelný komfort. Naše funkční

trika mají například speciální zóny, které ventilují, kde mají a citlivá místa naopak

chrání před prochladnutím," ředitelka společnosti Moira, Marcela Vlčková.

Jak se tedy na letní sporty nejlépe obléknout?



Na vodu

Když sjíždíte řeku, pravděpodobnost, že se namočíte, je velmi vysoká. Proto se vyplatí

mít na sobě takové, které vodu nenasákne a rychle schne. Mezi materiály s nejnižší nasákavostí patří polypropylen moira, který nasákne až 10x méně než běžný

polyester.



Na kolo

U cyklistiky je důležitý nejen dobrý odvod potu a tepelný komfort, ale také bezpečnost. Při výběru cyklo kousků dbejte tedy i na to, aby obsahovaly reflexní prvky, díky kterým budete vidět na silnici i za soumraku. Z praktického pohledu oceníte zádovou kapsu a u spodní vrstvy oblečení pohodlnou cyklovložku. Při výběru oblečení můžete sázet i na styl, od vybraných značek seženete i elegantní cyklo-sukně.



Na běh i na hory

Při těchto aktivitách jsou ideální takové produkty, které chrání vaše ledviny, záda i

ramena, tedy v chladu nestudí a rychle odpařují pot. Zejména letní horský vzduch

může být zrádný, proto je důležité prochladnutí předcházet, podpořit správnou ventilaci

a velmi praktické jsou například zesílené zóny s pevnější strukturou v okolí ramen.

Vybírejte bezešvé produkty, které zpříjemní každý pohyb a jsou pružné, čímž umožňují

volnost pohybu.



Do fitka i na plážový volejbal

Máte rádi kolektivní sporty a fitness? Pro takové aktivity vybírejte produkty, které rychle odvádí vlhkost bez omezení pohybu a jsou dostatečně pružné, což vám zajistí maximální komfort při nošení a neomezí vás v pohybu.



Funkční oblečení má při letních sportech ještě další úlohu, a to je ochrana určitých partií před slunečním zářením. Na odhalené části pokožky vždy použijte opalovací krém s ochranným faktorem, a to i v horách, kde pocitová teplota vzhledem k nadmořské výšce nemusí být tak vysoká.