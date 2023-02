Jak se ze všeho nezbláznit?

Poslední roky byly pro všechny z nás ve všech směrech náročné. Často jsme si připadali jak na horské dráze a jen se snažili zůstat v klidu a nezbláznit se. Utrpělo jak naše psychické zdraví, tak i naše tělesná schránka. Každý nabíral motivaci a sílu kde se dá - od pečení domácího chleba po zapomínání na realitu u nereálných seriálů. Ale ani natočení jedenácté série Přátel nás nezachrání dlouhodobě. Jak tedy získat elán a energii do života? Stačí se zamyslet nad našimi zajetými rituály a společností často nesmyslně nastolenými postupy.

1. (Ne)myslete na jídlo

Ze všech stran se na nás valí rady, jak správně jíst, co vyřadit, kolik kalorií si můžeme dovolit, v kolik hodin si dát naposled sacharidy a jestli máme tedy ráno hladovět nebo je snídaně základem dne - tak akorát se nám ze všech těch rad točí hlava. Neustálým promýšlením každého sousta si přiděláváme už v tak ustarané době další starosti a místo energie a paliva je pro nás jídlo jeden velký strašák. Samozřejmě bychom měli dodržovat nějaké základní zdravé postupy - jíst pravidelně, neutlačovat žádnou ze základních živin (bílkoviny, sacharidy a tuky), zařazovat ovoce a zeleninu a pokud vyloženě netrpíme alergií nebo intolerancí, nevyhýbat se nějaké skupině potravin (mléčným výrobkům, lepku atd.). Jakmile se v této dietní společnosti oprostíme od neustálého stresu kolem jídla, ušetříme energii na závažnější problémy.

A pokud nás přeci jen popadne zdánlivě nepřemožitelné vyčerpání, rychlé (jednoduše vstřebatelné) cukry jsou naše první pomoc. Ale radši než spořádat celou krabičku přeslazených sušenek na posezení, stačí si dát lžičku blahodárného nektaru - medu. Sladká tekutina obsahuje velké množství fruktózy a glukózy, které se přeměňuje v játrech na glykogen. Tento zásobní energetický sacharid je pak při ruce vždy, když jsme vystaveni fyzické i psychické námaze. Energii předává kvalitní med také našemu mozku a chrání organismus před zákeřnými infekcemi. A jak vysvětluje medový sommeliér a majitel firmy Medokomerc Milan Špaček, med "působí antisepticky, protizánětlivě, posiluje oběhovou soustavu a srdce, brání onemocnění dýchacích cest a horečnatým onemocněním."

2. To nejsladší na světě

Ačkoliv se blahodárný med drží se svou sladkostí na horních příčkách, stále je tím nejsladším a nejúčinnějším spravedlivý spánek. Zní to jako nudné klišé, ale abychom správně nabrali energii, je důležité, abychom spali dostatečně dlouho. Spánek se dělí na dvě základní fáze - NREM spánek a REM spánek - které mají v různou noční dobu různé prospěšné účinky na náš mozek. Pokud tedy některou z nich ztratíme, zásadně to ovlivní fungování mozku a celého organismu. NREM spánek upevňuje naši paměť, promazává zbytečné informace a ty důležité ukládá do dlouhodobé paměti. REM spánek zase funguje jako psychologická terapie. Během této fáze se totiž v našem těle přerušuje produkce stresových hormonů a díky tomu se u našich vzpomínek odbourávají bouřlivé emoce. Jsme proto schopni vybavit si zpětně významné události, aniž by nás neustále zraňovaly. REM fáze nám také dodává schopnost rozpoznávat emoce jiných - podporuje naši schopnost přežít ve společnosti - a hlavně tato fáze propojuje nově uložené informace se starými, a tím vytváří nová kreativní řešení. Ne nadarmo se říká "ráno moudřejší večera", protože právě díky spánku můžeme najít řešení pro dříve neřešitelné problémy.

3. Tanči, dokud můžeš

Vydat energii, abychom mohli energii získat - ironie sportování, které se mnozí z nás děsí. Ale sport nemusí být jen úmorné vstávání brzy ráno, abychom mohli do posilovny. Sport není jen nekonečně dlouhý běh, který vlastně ze srdce nenávidíme. Hlavní je se hýbat a dělat to, co nás baví. Něco, u čeho dokážeme vypnout naši neutišitelnou mysl a soustředíme se jen na naše tělo. Ať už se jdeme na chvíli projít nebo tajně předvádíme šílené taneční kreace před zrcadlem. Při jakékoliv fyzické námaze se nám do mozku uvolňuje endorfin, způsobující dobrou náladu, pocity štěstí a tlumí bolest. A pokud se naučíme pravidelně hýbat, budou mít při sportu vylučované hormony vliv nejen na naše fyzické zdraví, ale hlavně na naši celkovou pohodu a hladinu energie.

Ale abychom si přeci jen nelhali do kapsy, jsou chvíle, kdy se nám nic dělat nechce, nemáme motivaci a nejradši bychom se schovali pod peřinu. V takových situacích je třeba naše disciplína a uvědomění, proč sportujeme. Musíme se zaměřit na to, jaké to bude, až se po zdánlivě náročném pohybu zastavíme a uvědomíme si, že jsme zase překonali sami sebe - ten dokonalý pocit je k nezaplacení!

4. Vnitřní klid

Dnešní společnost je naučená být neustále produktivní. Ať už děláme cokoliv, musíme se zabývat něčím smysluplným a zastavit se můžeme až padnutím do postele. Nedáváme prostor naší hlavě, aby jen tak přemýšlela a divíme se, že jsme nepozorní, nevíme, jak řešit problémy a vším se stresujeme. A přitom stačí ve všem tom shonu se na chvíli zastavit, sednout si na klidné místo, zavřít oči a dýchat. Nechat proudit myšlenky naší myslí, nepotlačovat je, ale uvědomit si, když nějaká přijde a nechat ji jít dál. Ze začátku se budeme cítit neklidně a připadat si, že zahálíme, ale postupem času zjistíme, že má takové pravidelné nadechnutí se pozitivní vliv na naši pozornost, zvládání stresu, efektivitu naší práce i vymýšlení nových nápadů. Jediný, kdo tu pro nás vždy byl a bude, jsme my sami, a tak se musíme o svého nejlepšího přítele naučit správně starat a vnímat, co nám říká.