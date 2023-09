Jak si v létě užít pohodu na balkóně a lodžii

Lodžie či balkon jsou vítaným benefitem bytu, díky kterému získáte možnost užít si kdykoliv venkovní posezení, a přitom zůstat v soukromí svého domova. Jak si místo zútulnit a v létě zde vytvořit příjemný prostor pro relax, aniž byste byli na očích všem sousedům a museli čelit ostrým slunečním paprskům?



Díky lodžii či balkonu si můžete vytvořit svůj vlastní malý koutek, kde si užijete klid a pohodu, případně se budete kochat výhledem na okolní krajinu, město nebo přírodu. S touto malou oázou se dá čarovat a proměnit ji v malou zahrádku, umístit zde stolek se židličkou, abyste si dali oběd na čerstvém vzduchu, anebo rovnou polohovatelné lehátko, kde si v létě vychutnáte drink. "Obecným trendem je propojování bydlení s přírodou. Balkón a lodžie je přirozeným zvětšením prostoru hlavní obytné části bydlení," říká bytová designerka Iva Šmídová z projektu Bydli lépe a dodává: "Vždy se snažíme o propojení se stylem daného interiéru."

Markýza jako ve Středomoří

Snad žádná terasa či balkon se v jižních zemích neobejdou bez praktického stínění markýzou. Atmosféru Středomoří si díky instalaci markýzy můžete dopřát i u vás doma. Má nejen praktickou funkci, ale zároveň se může stát zajímavým estetickým doplňkem. Protože je látka impregnovaná, vydrží i mírnější deštík. "Navíc lze markýzu doplnit slunečním a větrným čidlem, díky kterému se ve slunečných dnech rozevře a v případě lijáku či větru naopak sama stáhne," uvádí Jakub Vaněk z opavské společnosti ISOTRA, která se specializuje na stínicí techniku. Nedojde tak k poškození markýzy vlivem nepříznivého počasí. Jestliže však chcete, aby odolala i větším rozmarům přírody, je vhodnější volit tu s nosným profilem a integrovaným odtokem vody.



Jak zastínit zasklenou lodžii či balkon?

Aby se prodloužila sezóna, kdy se dá na balkoně či lodžii pobývat, nechává si řada majitelů prostory zasklít. V takovém případě je vhodné během poledne, kdy jsou sluneční paprsky nejostřejší a prostor nepříjemně vyhřívají, využít možnosti stínění. "Pokud se rozhodneme balkón nebo lodžii zasklít, budou pro zastínění nově vzniklých skleněných ploch platit stejná pravidla, jako pro ostatní okna. Nutno ale vzít v potaz, že ačkoliv samotné uzavření lodžie může ušetřit peníze za vytápění, vezme také část přirozeného světla. Volte tedy takové zastínění, které lze regulovat a když je to třeba, propustí co nejvíce světla do obytné místnosti, na kterou navazuje. Může to být třeba průhledná záclona, která dodá prostoru na útulnosti a dim outové rolety, případně žaluzie," radí Iva Šmídová a doplňuje, že druh stínění vybíráme podle stylu v interiéru. "Například rolety den a noc se nebudou hodit do interiéru laděného v romatickém stylu. Vždy je třeba vybírat stínění v závislosti na doplňcích, které už buď máme nebo plánujeme v interiéru použít," uvádí interiérová designerka.

Barevné plisse

Oblíbenou variantou interiérových stínění do zimních zahrad i zasklených lodžií je takzvané plisse, tedy skládaná látková žaluzie. Je moderním doplňkem, kterým lze barevně doladit celkový design domova, a přitom je funkční. Plisse lze realizovat i v atypickém tvaru, proto je ideální všude tam, kde nelze nainstalovat klasickou stínicí techniku, například v případě atypických oken. Výhodou plisse je i to, že je lze stahovat shora, zespod i kombinovaně. Navíc se nabízejí v mnoha barevných provedeních.

Kouzlo screenových rolet

Na nezasklené i zasklené lodžie lze také nainstalovat screenové rolety, které díky jemné perforaci umožňují výhled ven, ale přitom chrání před pohledy zvenčí, takže zajišťují soukromí. Skelné vlákno, PVC a polyester dávají dohromady tkaninu, odolnou vůči povětrnostním vlivům. Materiál dokonce dokáže odolat i dešti a silnému větru. Svůj podíl na tom má také speciální uchycení látky ve vodících lištách za pomoci takzvaného ZIP systému. Ten je unikátní díky skryté nerezové pružině ve vodící liště. Pružina se neopotřebovává, proto látka zůstává napnutá dlouhá léta. "Screenové rolety skvěle udržují tepelný komfort interiéru a dosahují vysoké účinnosti v případě přirozeného odvětrávání prostoru mezi clonou a okenní výplní. Díky cenové přístupnosti jsou výhodnou alternativou venkovních žaluzií," uvádí Jan Žižlavský ze společnosti ISOTRA. Screenové rolety odrážejí sluneční paprsky a horký vzduch, čímž zajišťují optimální teplotu v interiéru i příjemnější pobyt v prostorách lodžie. Tuto roletu lze namontovat i před okno do zdi anebo v okenním otvoru do stropu pomocí montážních držáků. Nevzniká přitom žádná mezera, takže v uzavřené poloze dokonale zabrání také vstupu nezvaných návštěvníků z hmyzí říše a zmírní průnik prachu a alergenů do prostorů lodžie.