Jak vybavit děti na letní táborová dobrodružství a nezbláznit se

Letní prázdniny jsou doslova za rohem a pro děti toto jedinečné období neznamená nic jiného, než že se rozutečou vstříc novým zážitkům a přátelstvím. Chystá-li se váš potomek na letní tábor, ať už pod stan. nebo do chatiček, vybavte ho správnými pomůckami, s nimiž ho žádná situace ani počasí nezaskočí. A pamatujte - před odjezdem je základem úspěchu balit věci společně s dítětem, aby vědělo, co přesně s sebou má a kde.

Místo, kde zapomenou i na tablet

Některé děti vyrážejí na tábory pravidelně a s radostí, ale jak motivovat ty, pro něž se jedná o premiéru? To může být trochu oříšek, především u těch hodně závislých na rodičích nebo moderních technologiích. Ani jedno si totiž na tábor vzít nemohou. Nezabere-li vyprávění o nových kamarádech a zážitcích, kdy se z dětí stanou skuteční dobrodruzi, jděte na to přes záliby. Velké množství táborů je dnes tematicky zaměřených, oblíbené jsou například ty ve stylu Harryho Pottera, děvčata bude bavit taneční tábor a chlapci si na kovboje zahrají na táboře v koňském sedle. Výběr je skutečně široký, ten pravý pro vaši ratolest určitě najdete.

Do terénu se správnou výbavou

Od organizátorů povětšinou obdržíte pokyny, čím by děti měly být vybaveny, a co naopak s sebou mít nesmějí. Základní věci již mějte připravené v předstihu a ty specifičtější pro konkrétní typ tábora dokupte dle instrukcí vedoucího. S výběrem potřebných věcí se inspirujte na stránkách 4camping.cz, kde je i spoustu tipů, co a jak vybrat. Bez ohledu na typ tábora je nezbytný dostatek oblečení a prádla vhodně zvoleného podle toho, kam a na jak dlouho děti vyrážejí. V tomto případě platí beze zbytku zásada správného vrstvení - tzv cibulový systém, kdy by všechny vrstvy měly být tvořeny funkčním oblečením v pořadí od těla - funkční triko (odvede pot od těla), fleecová mikina (udrží tělo v teple) a nepromokavá bunda (ochrání před povětrnostními vlivy).

Kvalitní pevné boty by měly být určitě rozšlápnuté, zcela nové jsou trochu risk a dítko by v nich dost možná daleko nedošlo. A do čeho to vše zabalit? Přece do pořádného batohu, který by měl odpovídat tělesné výšce dítěte, ideálně s nastavitelnými zády a s bederními popruhy. Jeden menší svačinový navíc se pak bude hodit na výlety. Další povinnou výbavou, ať už se jedná o pobyt pod stanem, v chatičce, či tzv. puťák, bývá dětský spacák a karimatka. Jejich výběr může být malá věda a zorientovat se v široké nabídce, střizích a teplotách není úplně snadné. Máme však tip, udělejte si výlet na Výstaviště v Pražských Letňanech, kde se až do konce července koná tradiční Výstava stanů. Profesionálové vám zde poradí s výběrem z více než 300 vystavených spacáků a stejného počtu karimatek, vše si můžete vyzkoušet, a budete-li chtít, malý cestovatel si svou výbavu rovnou hrdě ponese domů.

Bezpečnost a hygiena i na cestách

V zavazadle na tábor rozhodně nesmějí chybět hygienické potřeby, které dítěti zabalíte do veselé taštičky, s níž ho i čištění zubů bude hned víc bavit. Kromě pasty a kartáčku by měla obsahovat sprchový gel, mýdlo, žínku, šampon, hřeben, jelení lůj, papírové kapesníčky a případně i gelovou dezinfekci či vlhčené ubrousky. Velmi praktickou záležitostí je rychleschnoucí ručník. V parném létě děti rozhodně potřebují pokrývku hlavy, sluneční brýle a opalovací krém s vysokým ochranným faktorem. Přibalte jim také repelent, protože hmyz je všudypřítomný a neodbytný. Z dob Jaroslava Foglara jistě všichni známe "kápézetku" neboli Krabičku poslední záchrany. Její obsah není pevně stanoven, ale měly by v ní být věci, které se hodí, když se člověk dostane do nesnází. Určitě tam tedy budou náplasti, křída, šitíčko, pár drobných mincí a další nezbytnosti. Podrobnější seznam vyhledáte třeba pod heslem tradiční skautská KPZ nebo si pořiďte již připravenou.

Vychytaná výbava pro malého zálesáka

Jídlo mají děti na táborech zajištěné, zpravidla jim bývá servírováno do vlastních ešusů. Podívejte se na 4camping.cz, kde najdete různé druhy a k tomu i skládací příbory. A co by to bylo za zálesáka bez skládacího nožíku, taková rybička je prostě klasika. Důležitou součástí výbavy je rovněž čelovka nebo baterka, a chcete-li dítěti pobyt trochu ozvláštnit, mohla by se hodit vychytávka v podobě solární lampičky. Jednou z předností táborů je skutečnost, že se děti odpoutají od chytré elektroniky, mobily a tablety jsou totiž tabu. Navraťte dítka ke kouzlu psaní dopisů, přibalte jim dopisní papíry, obálky a známky. Uvidíte, že i vás mnohem víc potěší ručně psaný a ilustrovaný dopis než strohá SMS. Teď už jen vzhůru za novými zážitky, na něž se vzpomíná celý život.