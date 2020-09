Jak zkrotit dřeviny na zahradě

Na podzim je nutné provést celoroční přistřižení všech stromů, keřů a dřevin. Díky tomu jim zůstane dostatek síly na přezimování a na jaře mohou opět bohatě vyklíčit. Při zkracování je nutné odstranit především poškozené a převislé větve, teprve poté se provádí případný tvarovací řez. Nechte se inspirovat dalšími praktickými tipy, jak na stříhání na zahradě.

"U dřevin se všeobecně stříhají odumřelé větve, zároveň se odstraňují i tenké větvičky poblíž kmene a nemocné části rostlin. Příliš vytáhlé větve se ustřihnou přímo nad mladým výhonkem. Větve, které se kříží nebo se o sebe třou, se také odstřihnou. Při zkracování muchovníku, lískovníčku, dřínu květnatého a hortenzií buďte ale opatrní, při zastřihávání totiž trpí a poškozujete je tak," vysvětluje David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Při prořezání živého plotu se dodržují jiná pravidla. "Po zastřižení by živý plot měl být ve své spodní části širší než ve své horní části. Tímto způsobem získají listy na níže položených větvích dostatečný přísun slunečního světla a vzduchu, a díky tomu se budou moci vytvořit nové listy," radí David Benda z Hornbachu.

Základem je správné nářadí

Pro stříhání a řezání je důležité volit správné nářadí. "Stejně jako jsou vlastnosti dřevin velmi rozdílné, také nástroje určené pro jejich tvarování se liší. Nůžky se systémem Bypass nabízí přesnost, zatímco kovadlinkové zase sílu, vysvětluje David Benda z Hornbachu.

TIP: Na silnější větve a hustší dřeviny jsou ideální kovadlinkové nůžky na větve, které mají maximální řezný výkon 40 mm. Na živý plot jsou vhodné nůžky na živý plot s 20 cm dlouhou ocelovou čepelí pro snadný a přesný střih bez otlaků na dřevo.

Akumulátorové přístroje šetří čas i námahu na zahradě. Jsou nenáročné na údržbu a šetří životní prostředí. "Zahradní aku nářadí for_q je lehčí než porovnatelné benzinové přístroje, a to při stejném výkonu. Navíc baterie z jednoho přístroje značky for_q se hodí do všech akumulátorových zařízení této značky," říká David Benda z Hornbachu.

Po dokončení práce je důležité očistit zahradní nářadí od rostlinných sekretů a smůly, ošetřit čepele a klouby trochou oleje. Díky tomu tak nůžky zůstanou déle funkční.

Biologický odpad

Jestliže rostliny, stromy a keře byly dostatečně zbaveny živelně rostoucích výhonů, přichází na řadu drcení. S vhodným zahradním drtičem to bude hračka. "Nepokoušejte se vkládat materiál do drtiče násilím, mohli byste ho poškodit. Větší odřezky je vhodné zmenšit pomocí silnějších nůžek na větve s velkou pákou. Je-li materiál po prvním nadrcení příliš hrubý, můžete proces ještě jednou opakovat," radí David Benda. Do přístroje by se neměl dávat příliš mokrý či silně znečištěný materiál, tím se životnost nožů zkracuje.

Na závěr je potřeba nadrcený odpad zkompostovat. "Pokud chcete dosáhnout dobrého výsledku při kompostování, dbejte na to, aby byl kompostovaný materiál při plnění co nejpestřejší a ten suchý se dobře promíchal s mokrým. Tím se vytvoří vyrovnané klima, které kompost potřebuje k tomu, aby se stal dobrým hnojivem," vysvětluje odborník z Hornbachu a dodává, že do kompostu můžete přidat biologický kuchyňský odpad, posekanou trávu, suché listí, odřezky živých plotů a keřů, zbytky květin i odřezky ze stromů. Hodnotný humus vzniklý kompostováním se vynikajícím způsobem hodí ke zkvalitnění namáhané zahradní půdy a obnovení jejího života.