Jen tak to rychle přemáchnu? To vašemu prádlu ani pokožce nesvědčí!

I když mají moderní pračky šestý, sedmý nebo bůhví jaký smysl, to jediné, co potřebujete při praní, je váš selský rozum. A ten, dokonce i v dobách, kdy všichni (správně!) šetříme vodou, říká, že minimálně v jednom ohledu se s ní šetřit opravdu nevyplatí: totiž při máchání prádla. Když zůstanete u jednoho cyklu, riskujete v otázkách zdraví a paradoxně to není sláva ani z pohledu ekologie a ekonomie.

Máchání je něco, o čem byste asi normálně nepřemýšleli. Zavání to fyzikou a pračky mají všechno přednastavené. Tak proč po tom pátrat. Ale důvod se najde. Máchání je totiž proces, který má až poloviční podíl na tom, jak dobře ve skutečnosti vyperete nebo nevyperete prádlo!

Principy, které pochopí i dítě

Jako fyzikální proces před pár lety nadchlo máchání i vědce v Americe a Británii a ti pak po spoustě pokusů v časopisu Physical Review Applied zveřejnili výsledky svých bádání, aby potvrdili, že bez máchání to u praní opravdu nejde. Protože máchání nemá jen tak na povrchu opláchnout prádlo od špíny, která pustila zásluhou pracího prostředku. Právě máchání dostává nečistoty, ale také použité prací prostředky z opravdové hloubky vláken! Když totiž dopřejete oblečení, které prošlo procesem s pracím prostředkem, koupel v čisté vodě během máchání, molekuly čisticího prostředku se podle výše zmíněných vědců doslova rozutečou ven z vašeho prádla. V něm byly usazené v drobných pórech, které v obklopení čistou vodou ale opouštějí. U vody, která už je kontaminovaná pracím prostředkem a špínou, to tolik nefunguje. K pohybu ven z vláken přiměje molekuly čisticího prostředku a nečistot mnohem svižněji právě čistá voda, která je jakoby "přitahuje", resp. vytahuje z vláken ven! Tudíž: když násobíte cykly máchání, násobíte svou šanci na opravdu čisté prádlo.

Dobrá zpráva pro pokožku

Navíc, stejně jako násobné máchání vyplaví špínu z prádla, vyplaví ji snáze také z pračky. Do druhého máchacího cyklu můžete přidat dezinfekci na prádlo, můžete si hrát s aromaterapií a ovonět si prádlo podle svého. Můžete zvýšit nejen účinky praní, ale udělat si z něj konečně taky něco zábavného a velmi osobního! Koneckonců, poděkuje vám za to mimo jiné i vaše pokožka. Zvlášť, pokud jste třeba alergik, atopik nebo máte "jen" citlivou pleť, jsou otázky pečlivého máchání opravdu zásadní!

"Nejen citlivá kůže či kůže se sklony k atopii může reagovat podrážděním na kontakt s pracími prostředky. Obzvláště pozorní bychom měli být u dětské pokožky. Podráždění se projeví nejčastěji začervenáním a svěděním kůže, mohou vzniknout šupinky, vyrážka či otok kůže. V tomto případě doporučuji vyměnit prací prášek a do pracího programu přidat máchání navíc," potvrzuje dermatoložka MUDr. Jana Housková s tím, že je třeba hlavně teď, v létě, o takovou pokožku dbát se zvýšenou pozorností.

Například ve spojitosti s působením slunečních paprsků by taková citlivá pokožka podrážděná po kontaktu s nedostatečně vypraným, resp. vymáchaným prádlem mohla neskutečně trpět." Pokud se k působení nedostatečně vymáchaných pracích prostředků přidá ještě vliv UV paprsků může být celý proces zesílen a vzniká tzv. fotosenzibilizující reakce, neboli výsledek interakce mezi citlivou látkou a UV zářením," dodala MUDr. Housková.

A pak tu máme bazény, koupání v přírodních koupalištích... a ani to na to se pokožka podrážděná ze špatně vypraného prádla nemůže tvářit dobře. Naopak. Riskujete zbytečné zhoršení svých potíží... Přitom by stačilo prostě ještě jednou vymáchat.

Ekologie + ekonomie

A mimochodem, víte, že dokonce není ani tak docela pravda, že snížením množstvím spotřebované vody se sníží reálné náklady na praní, potažmo tedy hlavně na samotnou vodu? Jde znovu o čistě selský rozum. Pokud použijete obvyklé množství pracího prostředku a jedno máchání, zůstane "chemie" v odpadní vodě logicky ve vyšší koncentraci, a o to technologicky náročnější, tedy nákladnější práce pak čeká čistírny odpadních vod. A čím vyšší náklady mají úpravci vody, tím vyšší je pak máte vy. A ani tzv. vodné vám nutně nebude s nižší spotřebou vody při nižším počtu máchání klesat, protože i při snižujícím se objemu odebírané vody vodárny musí vydávat stejnou energii a platit stejné množství lidí na výrobu pitné vody, která k vám přitéká kohoutkem. Šetrné zacházení je samozřejmě na místě, je nicméně dobré vědět, že každá mince má dvě strany. A že minimálně u máchání to s absolutní snahou o šetření vodou nemusíte nutně vyhrát. S ohledem na kvalitu a účinnost praní, s ohledem na vaši pokožku, peněženku i otázky kolem ekologie.