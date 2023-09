Koření vašich oblíbených destinací aneb prodlužte si dojem z dovolené

Ať už jste se z vaší zahraniční dovolené vrátili, nebo jste letos neměli vůbec příležitost vyrazit si do oblíbených míst, tak nemusíte být smutní. Do srdcových destinací se můžete přenést kdykoliv se vám zachce prostřednictvím autentických jídel a chutí, za kterými stojí tamní koření. Přinášíme tipy napříč světem.

Řecké tzatziki s gyrosem

Fenomén gyros je stálicí v řecké gastronomii. Funguje skvěle jako pouliční jídlo do ruky nebo si ho můžete pozvolna vychutnat naservírovaný na talíři v restauraci. Nadchne svojí šťavnatostí, kdy se propojí chuť postupně opečeného masa na vertikální jehle se šťavnatou čerstvou zeleninou s omáčkou tzatziki. Pro přípravu gyrosu může posloužit vepřové, hovězí, ale i kuřecí či jehněčí maso. "To, co dělá gyros gyrosem, vyjma specifického způsobu opečení, je koření. Jeho základem je bylinná část, kde ve směsi nechybí tymián, petržel, rozmarýn a bazalka, doplněná sušenou cibulí a česnekem. Pikantnost kořenicí směsi pak dodává červená paprika a chilli, které může být nahrazeno či doplněno pepřem. Ze směsi si připravte marinádu, do které maso před úpravou naložte. Existují pochopitelně i další variace, které mohou být pikantnější. Ke gyrosu nesmí chybět tradiční jogurtové tzatziki, což je specifický dip z řeckého jogurtu s nastrouhanými okurkami. Pochopitelně i zde hraje roli dochucení. Alfou a omegou je sušený česnek s cibulí, červená paprika a ždibec osvěžující máty. Kořenicí směs je v tomto případě výhodnější, když je namletá nahrubo, je tak podpořena nejen chuťová, ale i vizuální stránka dipu tzatziki," říká Michaela Schneedorferová, spolumajitelka specializovaného obchodu s kořením Království chuti.



Balkánské čevapčiči

Na masové válečky z mletého masa opečené na pánvi, připravené v troubě nebo na grilu narazíte na Balkáně. Základ jednoduchého pokrmu spočívá v smíchání mletého masa s čerstvou cibulí a příslušnou kombinací koření. "Pro balkánské čevapčiči je typické použití výrazné kořenicí směs čubrica. Tu můžete použít ve formě jemně namletého prášku nebo hrubozrnné směsi. Čubrica je v podstatě kombinací saturejky a pískavice. Pro pikantnost se může ve směsi objevit i špetka chilli. Pískavici v obchodě můžete najít také pod názvem řecké seno. Vyniká nahořklou celerovo-fenyklovou chutí s vůní libečku. Jedná se o jednu z nejstarších kulturních rostlin. Saturejka dodá pokrmu peprnou chuť a výraznou pepřovou vůni. Jedná se o docela oblíbenou aromatickou bylinku, která je například součástí provensálského koření. Kromě čevapčiči můžete čubricu použít pro dochucení luštěninových pokrmů, sekané, ale také na pečené brambory či do domácí majonézy," dává tip Michaela Schneedorferová. Čevapčici můžete podávat s bramborami maštěnými máslem nebo s chlebovými plackami.



Španělská paella

Jednoduché jídlo podávané a zároveň připravované v pánvi bylo původně regionálním pokrmem z oblasti Valencie. Odtud se rozšířilo do celého Španělska a zaujalo status národního jídla. Hodně se podobá italskému rizotu a nejtradičnější je paella s dary moře. "Podkladem pro přípravu paelly je kulatozrnná rýže, která se nevaří zvlášť, jak jsme navyklí z české kuchyně, ale přidává se do připravené směsi osmažené kuřecího masa na cibulovém základu, loupaných rajčat, vína a vývaru. Velmi specifickým a oblíbeným kořením, které dodá jídlu neopakovatelnou chuť a výraznou barvu, je šafrán. Ten se řadí k nejdražším kořením světa. Je to proto, že se sklízí ručně a z každého květu šafránu setého se vyzíská jen pár čnělek. Nicméně nemějte obavy, při vaření se ho používá opravdu málo, ale stojí to za to. Dalším nepostradatelným pomocníkem z řad koření pro paellu je paprika, bylinky jako tymián či petržel. V obchodech najdete i autentické směsi. Ta naše je namíchaná ze sladké papriky, česneku, pepře, tymiánu, petržele a doplněná o kurkumu či výrazný koriandr," zmiňuje Michaela Schneedorferová.



Mexické guacamole a Chili Con Carne

Chcete-li dostat na talíř chuť dalekého Mexika, v tom případě musíte udělat guacamole, což není nic jiného než jednoduchá studená avokádová salsa, která se podává s tortilla chipsy. Připravíte jí jednoduše rozmačkáním avokáda, které zakápnete limetou a promícháte s pokrájenými rajčaty a cibulí. "Guacamole dotáhnete k dokonalosti přidáním koření, jako je chilli habanero, pepř, rajčatový prášek, česnek, cibule či citronová kůra," dává tip Michaela Schneedorferová. Pořádná mexická večeře se neobejde bez Chili Con Carne, fazolového pokrmu s mletým masem a rajčaty. "Jak sám název napovídá, tak nesmí chybět pořádná dávka chilli. Pro milovníky opravdu ostrých chutí bude ideální nejpálivější chilli na světě, a to Carolina Reaper s tóny třešní, skořice a čokolády. Tato odrůda chilli má pálivost kolem 2 200 000 SHU, což udává množství obsaženého kapsaicinu, který stojí za pálivostí. Vznikla poměrně nedávno zkřížením červených chilli papriček Habanero a Naga Bhut Jolokia, které máme v nabídce také. Musím však varovat, že pouhé přičichnutí k nim je velmi intenzivní a nezapomenutelný zážitek," uzavírá Michaela Schneedorferová z Království chuti.